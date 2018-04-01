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Victoria’s Secret mankeni gözaltına alındı

Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'ın mankenleri arasında yer alan ve markanın birçok defilesinde boy gösteren Maggie Laine, ABD'de gözaltına alındı. 21 yaşındaki mankenin kenevir bulundurmaktan gözaltına alındığı ifade edildi.

Sozcu.com.tr
android-time 10:42 1 Nisan 2018
Haberler Dünya
Victoria’s Secret mankeni gözaltına alındı
Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'ın mankenleri arasında yer alan ve markanın birçok defilesinde boy gösteren Maggie Laine, ABD'de gözaltına alındı. 21 yaşındaki mankenin kenevir bulundurmaktan gözaltına alındığı ifade edildi.

Dünyanın en popüler iç giyim markalarından biri olan Victoria’s Secret’ın defilelerinde boy gösteren Maggie Laine bugün gözaltına alındı. ABD’nin Georgia eyaletinde gözaltına alındığı açıklanan Laine’in uyuşturucu madde bulundurmaktan gözaltına alındığı ifade edildi.

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Gerçek adı Maggie Vitelli olan 21 yaşındaki mankenin kenevir bulundurmaktan dolayı yakalandığı ifade edildi.
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Uyuşturucu konusunda ABD’nin en sert kanunlarına sahip olan Georgia’da 0.2 gram uyuşturucu bulundurmanın cezası 1 yıldan 10 yıla kadar değişiyor. Genç mankenin yanında bulunan uyuşturucunun bu miktardan az olduğunu açıklayan yetkililer Maggie Laine’e uyarıda bulunduktan ve siciline işledikten sonra serbest bırakıldı.

Son güncelleme: android-time 10:4701.04.2018
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