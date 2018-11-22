Washington Post’tan, Trump’a zehir zemberek eleştiri: Parayı ver, cinayetten kurtul

Ekim ayında İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ardından Suudi Arabistan yönetiminin yanında olduğunu açıkça ifade eden ABD Başkanı Donald Trump eleştiri oklarını üzerine çekti. En sert tepki de Kaşıkçı'nın köşe yazdığı Washington Post'un tepe isminden geldi.

Washington Post’a da yazan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’da öldürülmesinin ardından sis perdesi hala aralanmadı… Ankara’nın, “Ses kayıtlarını ülkelerin istihbarat birimlerine gönderdik” açıklamasının ardından ABD Başkanı Trump, önce kaydı dinlemediğini ve daha sonra da kaydı dinlemeyeceğini söyleyerek Riyad yönetiminin yanında olduğunu ifade etmişti. Trump bu açıklamalarını, “Amacım ABD’yi daha iyi bir yere getirmek” demişti.

Trump’ın bu sözlerinin ardından ABD basını, Amerikan başkanını adeta topa tuttu. Trump’ı en sert eleştiren isimlerden biri de Washington Post’un yayıncı ve CEO’su Fred Ryan’dı. Bir dönem ABD’nin eski başkanı Ronald Reagan’a da asistan olarak görev yapan Ryan, bir köşe yazısı yazdı. Ryan,” Trump’ın bu tavrı dünyanın her noktasındaki tiranlar için bir mesaj. Eğer paranızı ABD Başkanı’nın önünde sallarsanız, cinayetten kurtulabilirsiniz” dedi.

ABD DEĞERİNİ YERLE BİR ETTİ

Ryan, “Trump çok garip, alakasız ve yanlış bir açıklama yaptı ve Suudi hükümetinin yaptığı cinayeti temizlemeye çalıştı. Üstelik Kaşıkçı’yı ‘devlet düşmanı’ olarak tanımladı ki Suudiler bile bu kavramı kamuoyu önünde söylemedi. Trump, 33 yaşındaki veliaht prensle ilişkisini masum bir gazetecinin ölümüne tercih ediyor. Washington Post’taki birçok isim için Kaşıkçı çok saygıdeğer bir çalışma arkadaşıydı ve kaybı derinden hissedilecek. Washington’da oy verdiğimiz insanlar bu konuyu görmezden gelince bunu hatırlatmak bizim görevimiz. Dolayısıyla biz bu cinayet ile ilgili bütün gerçekleri açıklamak için mücadele edeceğiz” dedi.

Ryan, Trump’ın bu kararının ABD değerlerine ters olduğunu söylerken, “ABD Başkanı’nın bu konuyu görmezden gelme sebebi ‘ulusal fayda’ydı fakat aslında bu bütün Amerikan değerlerini yerle bir ediyor. Özgürlük ve insan haklarını paraya tercih ediyor. 60 yılı aşkın bir süredir ABD-Suudi ortaklığı saygı ve güven üzerine kurulmuştu fakat artık Trump uluslararası partnerlerinde dürüstlüğü ve ortak değerleri aramadığını ortaya koydu” dedi.

Washington Post’un CEO’su, Suudi Arabistan’ın Veliaht Prens Selman yönetiminde birçok sorun çıkardığını hatırlattı. Ryan, “Yemen’de insani krize sebep oldu. Sadece otomobil kullandıkları için kadın aktivistler şiddet gördü hapse atıldı. Suudi iş insanları Ritz Carlton Hotel’de işkence gördü gözaltına alındı. Lübnan başbakanı kaçırıldı… Üstelik veliaht prens sadece 17 aydır bu görevde” dedi.