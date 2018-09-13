Weinstein skandalında yeni gelişme: Tacizi belgeleyen video

ABD'de aralarında ünlü oyuncuların da yer aldığı onlarca kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan yapımcı Harvey Weinstein hakkında yeni bir video ortaya çıktı. Weinstein'ın tecavüzüne uğradığını söyleyen Melissa Thompson tarafından kaydedilen videoda, tecavüz öncesi tacizin belgelendiği iddia edildi.

Thompson videoyu Sky News kanalıyla paylaştı. 2011’de New York’ta Weinstein ile çalıştığı teknoloji şirketinin video platformunu tanıtmak için bir araya geldiğini ve bu görüşmeyi videoya kaydettiğini belirten Thompson, görüntüleri Sky News muhabiriyle birlikte yeniden izledi.

Videoda ofisteki çalışanları içeri girmemeleri konusunda uyaran ve odaya giren Weinstein, kendisine elini uzatan Thompson’a sarılıyor.

‘Bu hoştu, böyle devam edelim’ diyerek kadının sırtını okşayan Weinstein, ”Flört etmeme izin var mı” sorusuna ”Birazcık var” karşılığını alıyor.

Görüşmenin bir noktasında elini masanın altına sokup kadının bacaklarına dokunan yapımcı, ”Bırak da senden küçük bir parça alayım. Hadi, ver onu bana” diyor. Thompson ise o anlarda, “Bu biraz fazla oldu” diye karşılık veriyor.

Weinstein, görüşmenin sonuna doğru genç kadını Tribeca Grand Hotel’in lobisine davet ediyor.

”Ben bunun görüşme sonrası anlaşmanın bağlanacağı bir buluşma olmasını bekliyordum” diye açıklayan Thompson, ”Otel odasına gitmemiz için bir davet değildi. Ofise birkaç sokak mesafedeki otel lobisine davetti ve bu da bana ofiste başbaşa kalmaktan çok daha güvenli geldi” dedi.

Thompson, 2 saat sonra lobideki görüşmeye gittiğinde Weinstein’ın kendisini odasına götürdüğünü ve tecavüz ettiğini iddia ediyor.

Weinstein’in avukatı ise Thompson’ı mali kazanım için yalan söylemekle suçlayarak görüntüleri iki kişinin flörtleşmesi olarak değerlendirdi.