Yakından tanıdığımız el Beşir’den Esad’a sürpriz ziyaret

Türkiye'nin de yakından tanıdığı ve sık sık resmi davetlere katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret eden Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, iç savaşın 7 yılı aşkın bir süredir devam ettiği Suriye'ye gitti. Esad'la bir araya gelen el-Beşir, uzun bir süre sonra Suriye'yi ziyaret eden ilk Arap lider oldu.

Sudan lideri el-Beşir'in, Suriye'yi ve Beşar Esad'ı ziyareti ülkedeki haber kanalları tarafından dünyaya duyuruldu. Türk kamuoyunun da yakından tanıdığı ve sık sık Türkiye’yi ziyaret eden ama uluslararası camia tarafından savaş suçlusu ilan edilen Beşir’in bu ziyareti dikkat çekici. Zira 2011'de Arap Ligi'nden uzaklaştırılan Suriye'ye uzun bir süre sonra ilk kez Arap bir devlet başkanı ziyarette bulundu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından savaş suçu ve soykırımla suçlanan Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir’in fotoğrafları Suriye’nin resmi haber ajansı SANA tarafından paylaşıldı. Görüntülerde Esad'ın, el-Beşir'i Şam'daki havaalanında samimi bir şekilde karşıladığı görüldü.

Esad ile el-Beşir'in Şam'daki Başkanlık Sarayı'nda bölge ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek üzere görüştüğü açıklandı.