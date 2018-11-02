Yolcu-şoför kavgası nehirde bitti… Kaza değil cinayet!

Çin’in Chongqing kentinde meydana gelen kaza, bir kadın yolcunun, otobüs şoförüne elindeki cep telefonuyla vurmasıyla yaşandı.
Şoförün kendisine vuran yolcuya karşılık vermesi nedeniyle otobüs kontrolden çıktı. Önce bir otomobile çarpan otobüs, ardından karşı şeride geçtikten sonra bariyerleri aşıp köprüden aşağı uçtu.
Yangtze Nehri’ne düşen otobüste şoför dahil 15 kişi bulunuyordu. Kurtarma ekipleri 13 kişinin cesedini nehirden çıkartırken, 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtiliyor.
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