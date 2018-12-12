‘Zenginlerin başkanı değilim’ dedi ama… Macron’u ‘altın oda’ yaktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Sarı Yelekliler'in protestolarına karşılık 'halkın sıkıntılarını anladığı' ve 'zenginlerin cumhurbaşkanı olmadığı' mesajını verdiği ulusa sesleniş konuşmasını Elysee Sarayı'nın 'altın odasından' yaptığı ortaya çıktı.

Macron’un Pazartesi günü yayınlanan 13 dakikalık konuşması, altın süslemeleriyle bilinen ‘salon doré’da kaydedildi. Macron, Charles de Gaulle’den beri tüm Fransız cumhurbaşkanlarının kullandığı, 365 odalı sarayın en değerli parçalarından biri olarak kabul edilen antika masada oturdu.

Altın kaplamalı kapıların önündeki masada, altın bir lamba ve Fransa’nın sembolü altın horoz vardı. Ancak 23 milyon kişinin izlediği yayında odanın ihtişamı ekrana yansımadı, fonda Fransa ve AB bayraklarıyla, pencere göründü.

Macron, normalde ulusa sesleniş konuşmalarını günlük ofisinden yapıyor. Fransa Cumhurbaşkanı’nın halkın sıkıntılarını anladığını söylediği ve zenginlerin cumhurbaşkanı olmadığı’ mesajını verdiği konuşmayı bu odada yapması, sosyal medyada ‘ironik’ ve ‘samimiyetsiz’ olarak yorumlandı.



300 YIL ÖNCE İNŞA EDİLDİ

Başkent Paris’in merkezinde yer alan Elysee Sarayı 1718-1722 yıllarında inşa edildi. Adını Champs-Élysées Caddesi’nden alan saray, Fransa Cumhurbaşkanları’nın resmi adresidir.

ABD’deki Beyaz Saray’ın iki katı büyüklükte olan Elysee Sarayı’nın yıllık masrafının 104 milyon euro’yu bulduğu belirtiliyor.