2018 DGS tercihleri ne zaman başlıyor? DGS tercih klavuzu yayınlandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı. Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülüyor. DGS tercih klavuzu yayınlandı mı? DGS tercih işlemleri ne zaman başlayacak? İşte DGS ile ilgili son gelişmeler...

DGS sonuçlarını öğrenen adaylar tercih işlemleri için gün sayıyor. ÖSYM tarafından yürütülen DGS tercih klavuzu ve DGS tercih işlemleri tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linki tıklayarak öğrenebileceksiniz.

ÖSYM DGS TERCİH İŞLEMLERİ-TIKLA ÖĞREN

21 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2018-DGS) giren adayların cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 17 Ağustos 2018 tarihinde saat 16.50’den itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

ÖSYM’NİN SİTESİNDE TERCİH İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BELİRTİLEN BİLGİLER:

Tercih işlemleri ne zaman yapılacaktır?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir.

DGS sonucu ile bir yükseköğretim lisans programına yerleştirildiğimde gelecek yıl puanımda

düşme söz konusu olacak mı?

Evet. 2018-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2019-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.