2018 ehliyet sınav tarihleri: Ehliyet sınavı ne zaman?

Araç sürücüsü olmak isten vatandaşların merakla beklediği ehliyet sınavı tarihi yaklaşıyor. MEB ehliyet sınavı tarihlerini yayımladı. 2018 yılında iki MTSKS yani ehliyet sınavı kaldı. Peki ne zaman?

Ehliyet kurslarına giderek sınava hazırlanan adaylar ehliyet sınav tarihinin Google üzerinden araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) merkezi sınavların ne zaman yapılacağını duyurdu. Her yıl sürücü adaylarının başvuruları doğrultusunda tekrarlanan ehliyet sınavlarının ne zaman yapılacağı 2018 yılı itibari belli odlu. İşte tarihler…

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?

2018/MTSKS-4 20 EKİM 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-5 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)

2018/MTSK e-Sınavı e-Sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 (yedi) günü yapılacaktır.

EHLİYET SINAVINDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Sınav değerlendirmesinin güvenliği açısından kursiyerlerin cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.

Kursiyerlerin sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden 100 puandan hesaplama yapılır. 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kursiyer başarılı sayılır.Merkezî sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır.