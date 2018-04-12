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2018 EKPSS sınav giriş yerleri sorgulama! EKPSS ne zaman yapılacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girecek adayların beklediği haber geldi. ÖSYM, EKPSS sınav giriş yerlerini açıkladı. Peki adaylar EKPSS sınav giriş yerleri sorgulama işlemini nasıl yapacak? İşte 2018 EKPSS hakkında ayrıntılı bilgiler...

android-time 20:17 12 Nisan 2018
Haberler Eğitim
2018 EKPSS sınav giriş yerleri sorgulama! EKPSS ne zaman yapılacak?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girecek adayların beklediği haber geldi. ÖSYM, EKPSS sınav giriş yerlerini açıkladı. Peki adaylar EKPSS sınav giriş yerleri sorgulama işlemini nasıl yapacak? İşte 2018 EKPSS hakkında ayrıntılı bilgiler...

Engelli vatandaşların devlet memuru olmasına olanak sağlayan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sınav giriş yerleri açıklandı. ÖSYM, internet sitesi aracılığı ile öğrenciler EKPSS sınav giriş yerleri sorgulama işlemini gerçekleştirebilecek. İşte ayrıntılar…

EKPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

Öğrenciler sınava girecekleri yeri https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden TC kimlik numaraları aracılığı ile öğrenebilecekler. 2018 EKPSS 22 Nisan’da 81 il merkezinde saat 10.15’te yapılacak.

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