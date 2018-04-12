2018 EKPSS sınav giriş yerleri sorgulama! EKPSS ne zaman yapılacak?

Engelli vatandaşların devlet memuru olmasına olanak sağlayan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sınav giriş yerleri açıklandı. ÖSYM, internet sitesi aracılığı ile öğrenciler EKPSS sınav giriş yerleri sorgulama işlemini gerçekleştirebilecek. İşte ayrıntılar…
EKPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI
Öğrenciler sınava girecekleri yeri https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden TC kimlik numaraları aracılığı ile öğrenebilecekler. 2018 EKPSS 22 Nisan’da 81 il merkezinde saat 10.15’te yapılacak.