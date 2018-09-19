ALES başvuruları başladı! ALES başvuru işlemleri ne zaman bitecek? İşte tarihler…

Lisansüstü eğitim almak veya üniversitede akademik bir pozisyona başvurmak isteyenlerin girmesi gereken ALES başvuruları başladı. Her yıl ilkbahar ve sonbahar olmak üzere iki defa yapılan ALES artık yılda üç kez yapılacak. Lisansüstü eğitim almak veya üniversitede akademik bir pozisyona başvurmak isteyenlerin girmesi gereken ALES başvuru tarihleri ve detayları...

Akademik hayatına devam etmek isteyenler 2018 ÖSYM ALES başvuruları ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak merak ediyor. Sınava başvurular, bugünden itibaren 27 Eylül’e kadar elektronik ortamda yapılacak. ALES NE ZAMAN? ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES, 18 Kasım 2018’de 81 il merkezi ile Lefkoşa’da uygulanacak. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacak. ÖSYM ALES BAŞVURU LİNKİ ÖSYM ALES BAŞVURU KILAVUZU ALES’E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR? ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.