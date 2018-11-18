ALES sonuç tarihi: ALES soru ve cevapları ne zaman yayımlanır?

Bugün gerçekleşen ALES sınavının ardından heyecanla soru ve cevaplar bekleniyor. ALES sonuçlarınında önce, adaylar puanlarını hesaplamak için ALES soru ve cevap anahtarının ÖSYM tarafından duyurulmasını bekliyor. Peki sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sona erdi. ALES'in sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluştu. Sözel testinde ise adayların sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 soru yer aldı. ÖSYM ALES sonuçlarını 20 Aralık 2018’de açıklayacak. Peki ALES soru ve cevapları açıklandı mı? ALES SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN? ALES sınav soruları ve cevapları, ÖSYM’nin geçtiğimiz yıllarda gösterdiği uygulamalara göre sınavın yapıldığı günün ardından 10 gün içerisinde erişime açılmaktadır. ALES sonuçları 25 Ekim 2018‘de açıklanacak. ALES SONUÇLARI NE ZAMAN? ÖSYM’nin yayınlandığı sınav takvimine göre ALES/3 sonuçları 20 Aralık 2018 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlar açıklanır açıklanmaz https://www.osym.gov.tr adresi üzerinden puanlarını görüntüleyebilecek. SINAV SONUÇLARI 5 YIL GEÇERLİ OLACAK Soruların, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacağı belirtilmişti. Sınavda, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte sorulara yer veriliyor. Sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.