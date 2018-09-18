AÖL kayıt tarihleri: 2018 Açıköğretim Lisesi kayıt yenileme işlemi ne zaman bitecek?

AÖL öğrencisi olmak isteyenler yeni kayıt tarihlerini Açıköğretim Lisesi öğrencileri ise kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. AÖL'de 2018-2019 eğitim öğretim döneminde yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Peki AÖL kayıtları ne zaman bitecek?

MEB, 2019 AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemler için yayınlanan takvimle beraber AÖL kayıt yenileme işlemleri başladı. AÖL’e kayıtı olmak isteyenler 20 Ekim’e kadar Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden işlemlerini gerçekleştirebilir. İşte AÖL kayıtları için bilinmesi gereken detaylar… AÖL SINAV TAKVİMİ I. dönem yeni kayıt işlemleri. 20 Ağustos- 5 Ekim 2018 Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi. 15 Ekim 2018



I. dönem kayıt yenileme işlemleri. 3 Eylül – 5 Ekim 2018



Veri girişi yapılan öğrencilerin veri girişlerinin, sistem üzerinden AÖL tarafından kontrolünün yapılarak gerekli düzelmelerin Yaptırılması/yapılması. 20 Ekim 2018



I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 1 Aralık 2018