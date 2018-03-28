AÖO sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır? Açık Öğretim Ortaokulu sınav giriş yerleri belli oldu!

AÖO yani Açık Öğretim Ortaokulu sınavları için öğrencilerin beklediği AÖO sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgeleri ilan edildi. Adaylar AÖO sınav giriş belgelerini https://aionet.meb.gov.tr sitesinden öğrenebilirler. İşte Açık Öğretim Ortaokulu sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...

Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim devam eden öğrencilerinin beklediği duyuru bugün MEB tarafından gerçekleştirildi ve AÖO sınav yerlerini açıkladı. AÖO sınavlarına katılabilmek için sınav giriş belgesi çıkartmak gerekiyor. Peki AÖO sınav giriş belgesi ve sınav yerleri nasıl öğrenilir?

AÖO SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

31 Mart 2018 Cumartesi günü 2 oturum halinde gerçekleştirilecek 2017/2. dönem Açık Öğretim Ortaokulu sınav yerleri açıklandı. Sınava katılacak öğrencilerimiz sistemden T.C. Kimlik numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.

AÖO SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

MEB sınava girecek adayları uyardı. İşte MEB açıklaması,

ÖNEMLİ NOT: “Sınav protokolü veya kılavuzunda aksine bir hüküm belirtilmedikçe veya kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar hariç, Silah, Kesici Alet, Çanta, Cep Telefonu, Saat, Telsiz, Kablosuz İletişim Sağlayan Cihazlar, Kulaklık, Kolye, Küpe, Bilezik, Yüzük (Alyans Hariç), Broş ve Benzeri Eşyalar, Her Türlü Bilgisayar Özelliği Bulunan Cihazlar, Her Türlü Elektronik ve/veya Mekanik Cihaz, Kitap, Defter, Sözlük, Hesap Cetveli veya Makinesi ve benzeri ” hükmü gereği öğrenciler ve sınav görevlileri sınav yapılan bina ve salonlara bahsi geçen yasaklı maddelerle giremezler.



SINAVLAR HANGİ TARİHTE SAAT KAÇTA?

MEB tarafından düzenlenen AÖO sınavlarında program şu şekilde olacak;

1. Oturum 31 Mart 2018 9.30

2. Oturum 31 Mart 2018 14.00

Sınava gireceğiniz her dersten 20'şer soru sorulacaktır. Her bir sorunun değeri 5 puandır. Bir dersten başarılı olabilmeniz için en az 45 puan almanız gerekmektedir. Yanlış cevaplarınız değerlendirmede dikkate alınmayacaktır. Diğer bir ifade ile yanlışların doğruları götürmesi diye bir uygulama yoktur.