BİLSEM sınav sonuçları nasıl sorgulanacak? İşte BİLSEM sonuç detayları…

Beklenen BİLSEM sonuçları MEB tarafından açıklanacak. Sonuçları kontrol etmek için internete akın eden öğrenci ve velilerin heyecan seviyesi arttı. BİLSEM sonuçlarını açıklandığı andan itibaren öğrenebileceğiniz Milli Eğitim Bakanlığı bağlantısını haberimizde bulabilirsiniz. İşte BİLSEM sonuçları...

Merakla beklenen BİLSEM sonuçlarının MEB üzerinden açıklanması bekleniyor. BİLSEM sonuçlarının açıklanmasıyla MEB’in sitesi üzerinden sorgulamalar başladı. Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği BİLSEM grup tarama sonuçlarını açıklandığı andan itibaren aşağıda yer alan link üzerinden sorgulayabilirsiniz… BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA BAĞLANTISI BİLSEM KAYITLARI YAPILAN ÖĞRENCİLER NASIL BİR EĞİTİM ALACAK? Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde; a) Uyum (Oryantasyon), b) Destek Eğitimi;

1) İletişim Becerileri,

2) Grupla Çalışma Teknikleri,

3) Öğrenme Yöntemleri,

4) Problem Çözme Teknikleri,

5) Bilimsel Araştırma Teknikleri,

6) Yabancı Dil,

7) Bilgisayar,

8) Sosyal Etkinlikler, c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme, ç) Özel Yetenekleri Geliştirme, d) Proje Üretimi/Yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar. Programların belli bir tamamlama süresi bulunmamakta olup öğrenci programlarda kendi öğrenme hızına göre ilerler. Öğrenciler program aşamalarındaki performans, istek, gayretli olmalarına ve devamlarına bağlı olarak eğitimlerine liseyi bitirene kadar devam edebilir.