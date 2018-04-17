e Okul’a girişler arttı! e-Okul 1. yazılı notları, devamsızlık bilgileri… İşte VBS giriş ekranı

e Okul Veli Bilgilendirme Sistemine giriş yaparak öğrencilerin en güncel eğitim bilgilerine ulaşmak isteyen veliler ve öğrenciler e Okul konusunda Google üzerinde araştırmalar yapıyor. E-okul giriş sisteminin amacı, verilerin çocukları ile ilgili tüm bilgilere ulaşmasını sağlamaktır. Peki e okul giriş işlemi nasıl yapılır? İşte e Okul VBS giriş detayları...

Veliler e-Okul girişi yaparak öğrencilerin devamsızlık bilgilerine ulaşabiliyor. Veli Bilgilendirme Sistemi olan e-Okul’a nasıl giriş yapacağını merak eden veliler Google üzerinden araştırmalarda bulunuyor. e-Okul'da en son yazılı sonuçları ve devamsızlık verileri kontrol edilebiliyor. Yazılılar öğretmenler tarafından açıklanıyor ve yavaş yavaş e-Okul sistemine giriliyor. Aşağıdaki link üzerinden e-Okul sistemine giriş yaparak sınav sonuçlarınızı kontrol edebilirsiniz…

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

E-OKUL NOT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan “Not Bilgisi” seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz. Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

E-OKUL İLE HANGİ SORGULAMALAR YAPILIR?

e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;

Devamsızlık sorgulama

Yazılı sonuçları

Sözlü sonuçları

Karne notları

Haftalık ders programları

ÖĞRENCİLERİN KAÇ DEVAMSIZLIK HAKKI VAR?

Lise öğrencilerinin en çok merak ettiği konulardan birisi ise bir eğitim yılı içerisinde kaç gün devamsızlık haklarının olduğu sorusudur. Bundan bir önceki yönetmeliğe göre lise öğrencilerinin 20 gün özürsüz ve 20 gün özürlü olmak ile birlikte 5 gün de okul idaresinin izin verme hakkı ile birlikte toplamda 45 gün devamsızlık hakları bulunuyordu. Ancak yeni yönetmelik doğrultusunda 2016 – 2017 eğitim öğretim döneminde gerçekleşmiş ve 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılında da gerçekleşecek olan lise öğrencilerinin devamsızlık hakkı özürsüz 10 güne düşürülmüştür.