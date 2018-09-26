Kayıt tarihleri YKS ek yerleştirme sonuçları için ipucu veriyor… 2018 ek tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor!

YKS sonrası istedikleri bölüme yerleşemeyenler için ikinci şans olan ek yerleştirme tercihleri tamamlandı. Şimdi gözler ek yerleştirme sonuçlarında. ÖSYM üniversite kayıt tarihlerin duyurdu. Fakat YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli değil. Kayıtların başladığı tarih olan 1 Ekim'den önce açıklanması bekleniyor.

Ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM’nin ek yerleştirme sonrası üniversite kayıt tarihlerini yayınlaması ile ek tercih sonuçlarının kayıt tarihlerine kadar açıklanması bekleniyor. Peki ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçları için net tarihi açıkladı mı?

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM ek yerleştirme sonrası üniversite kayıtlarının 1-5 Ekim tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Kayıt tarihleri yaklaştığı için sonuçların bu hafta açıklanması bekleniyor.

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

KAYIT İŞLEMLERİ

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULUYOR?

YKS sonuçlarına göre üniversitelere yerleşemeyen öğrenciler için ikinci şans ek yerleştirmeler. Ek tercih detayları ÖSYM’nin resmi internet sitesinden yayınlandı. Ek yerleştirme ücreti 21 Eylül 2018 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecek. Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.