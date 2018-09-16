Hasret bitiyor! Okullar ne zaman açılacak?

Yaz tatili boyunca okullar ne zaman açılacak sorusunu soran öğrenciler ve veliler için beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2018-2019 eğitim yılı çalışma takvimini paylaştı. Peki, 2018'de okullar ne zaman açılacak? İşte yanıtı...

Yaz tatili bitiyor ve okulların açılacağı tarih geldi. Okullar ne zaman açılıyor? Uzun yaz tatilinde dinlenen öğrenciler 17 Eylül'de ders başı yapacak. Fakat bazı sınıflar için okullar daha erken açıldı. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrenciler uyum süreci için 10 Eylül’de okula başladı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

– 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak

– 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek

– Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak

– İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak

14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.