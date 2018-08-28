KPSS ne zaman açıklanacak? KPSS ön lisans başvuruları başladı! İşte KPSS sonuçları açıklanma tarihi

22 Temmuz'da sınava giren yüz binlerce memur adayı sınav sonuçlarının açıklanmasını büyük merakla bekliyor. ÖSYM, KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi sitesinden paylaştı. ÖSYM tarafından belirlenen KPSS önlisans başvuruları da 28 Ağustos'ta (bugün) başladı. İşte KPSS sonuçları ne zaman sorusunun yanıtı, KPSS sonuç açıklanma tarihi ve ayrıntılar...

Yüz binlerce lisans öğrencisi KPSS sonuçlarının açıklanmasını heyecan içinde bekliyor. KPSS lisans sınav sonuçlarının 31 Ağustos tarihinde ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden adayların erişimine sunulacak. İşte KPSS’ye dair ayrıntılar…

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS maratonun ardından sınav soru ve cevapları adayların erişimine sunuldu. KPSS lisans sınav sonuçlarının 31 Ağustos tarihinde ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden adayların erişimine sunulacak.

2018 KPSS ÖN LİSANS SINAV BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

ÖSYM’nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre 2018 KPSS ön lisans sınav başvuruları 28 Ağustos – 12 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Bugün başlayacak olan KPSS önlisans başvuruları ÖSYM internet adresi üzerinden saat 10.00’dan sonra yapılacak.

Geç başvuru tarihi ise 26 Eylül 2018 olarak netleşti. KPSS ön lisans sınavının yapılacağı tarih 4 Kasım 2018 olarak belirlendi. 2018 KPSS ön lisans sınav sonuçları ise 29 Kasım 2018 tarihinde adaylara duyurulacak.

Sonuçlar açıklandığı zaman, adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

KPSS SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLECEK?

ÖSYM, tarafından yapılan açıklamada “Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.” denildi.

1 MİLYON 234 BİN ADAY SONUÇLARI BEKLİYOR

2018 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday katılmıştı. Kamuya personel alımının ön koşulları arasında yer alan KPSS genel kültür ve genel yetenek testi ve Eğitim bilimleri testinin sonuçları, 31 Ağustos 2018 tarihinde açılacak.