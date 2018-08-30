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KPSS SONUÇLARI: ÖSYM’den sürpriz KPSS sonuçları hamlesi geldi sonuçlar açıklandı…

KPSS lisans ve ÖABT sonuçları açıklandı, kamu personeli adayları internete akın etti KPSS sonuçlarını sorgulamaya başladı. Puanlarını öğrenen adayları şimdi ise atama heyecanı sardı. ÖSYM’nin sonuçları 31 Ağustos tarihinde açıklaması bekleniyordu ancak bir sürpriz yapılarak bugün KPSS sonuçları açıklandı. İşte KPSS sonuçları ile ilgili detaylar...

Sozcu.com.tr
android-time 07:49 30 Ağustos 2018
Haberler Eğitim
KPSS SONUÇLARI: ÖSYM’den sürpriz KPSS sonuçları hamlesi geldi sonuçlar açıklandı…
KPSS lisans ve ÖABT sonuçları açıklandı, kamu personeli adayları internete akın etti KPSS sonuçlarını sorgulamaya başladı. Puanlarını öğrenen adayları şimdi ise atama heyecanı sardı. ÖSYM’nin sonuçları 31 Ağustos tarihinde açıklaması bekleniyordu ancak bir sürpriz yapılarak bugün KPSS sonuçları açıklandı. İşte KPSS sonuçları ile ilgili detaylar...

KPSS lisans ve ÖABT sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasıyla büyük bir heyecan fırtınası esti. Puanlarını öğrenen memur adaylarını şimdiden atama heyecanı sardı. ÖSYM’nin sonuçları beklenen tarihten erken açıklaması herkese sürpriz oldu.

KPSS SONUÇLARI ÖSYM TARAFINDAN AÇIKLANDI

KPSS sonuçları ÖSYM tarafından bugün açıkladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi) ve öğretmenlik alan bilgisi testi (ÖABT) sonuçları açıklandı. KPSS sonuçlarını aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.

KPSS SONUÇLARI TIKLA SORGULA

ÃSYM AÄ°S KPSS sonuÃ§larÄ± sorgulama ekranÄ± | KPSS lisans ve ÃABT sonuÃ§larÄ±nÄ± tÄ±kla Ã¶Ären!

DHBT YIL SONUNDA, ÖABT AĞUSTOS AYINDA

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) yıl sonunda, 9 Aralık Pazar günü uygulanacak. DHBT sınavında adaylara, İslam İnanç Esasları, İslam İbadet Esasları, Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an'ı anlama ve meal bilgisi), Tefsir, Fıkıh gibi sorular yöneltilecek.

TOPLAM 1 MİLYON 175 BİN KİŞİ SINAVA GİRDİ

Bu yıl KPSS Genel Yetenek Genel Kültür sınavına giren aday sayısı, 1 milyon 175 bin kişi olarak açıklandı.Bu rakam eğitim bilimleri sınavı için 416 bin, alan bilgisi için 210 bin olarak açıklandı.

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