LGS sınavı ne zaman? İşte, Kasım ayı örnek LGS soruları! 2018 2019 eğitim takvimi…

"2019 LGS sınavı ne zaman" sorusu iyi bir lisede eğitim hayatına devam etmek isteyen öğrencilerin ve velilerinin merak konusu arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ikinci kez LGS örnek soruları yayımlandı. İşte, Kasım ayı örnek LGS soruları... Peki, 2019 LGS sınavı ne zaman?

2018 2019 eğitim yılı devam ederken gelecekleri açısından iyi bir lisede okumak isteyen öğrenciler LGS hakkında araştırmalar yapıyor. LGS örnek sorularının ikinci kez yayımlanmasının ardından sınav tarihi de bir kez daha gündeme geldi. Peki, LGS bu yıl ne zaman yapılacak? LGS SINAVI NE ZAMAN? Ortaöğretim eğitimini tamamlayıp liseye geçmek isteyen milyonlarca öğrencinin gireceği Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 01 Haziran 2019 Cumartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek. Sınavda başarılı olan öğrenciler adres gözetmeksizin istedikleri okullara yerleşebilecek. LGS KASIM AYI SAYISAL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI LGS KASIM AYI SÖZEL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI