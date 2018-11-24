LGS sınavı ne zaman? İşte, Kasım ayı örnek LGS soruları! 2018 2019 eğitim takvimi…

2018 2019 eğitim yılı devam ederken gelecekleri açısından iyi bir lisede okumak isteyen öğrenciler LGS hakkında araştırmalar yapıyor. LGS örnek sorularının ikinci kez yayımlanmasının ardından sınav tarihi de bir kez daha gündeme geldi. Peki, LGS bu yıl ne zaman yapılacak?
LGS SINAVI NE ZAMAN?
Ortaöğretim eğitimini tamamlayıp liseye geçmek isteyen milyonlarca öğrencinin gireceği Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 01 Haziran 2019 Cumartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek. Sınavda başarılı olan öğrenciler adres gözetmeksizin istedikleri okullara yerleşebilecek.
LGS KASIM AYI SAYISAL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI