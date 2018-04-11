MEB’in yayınladığı lise listesinde 32 ile şok! O illerde Anadolu lisesi tercihi yapılmayacak!

Milli Eğitim Bakanlığı, bu eğitim öğretim yılının başında TEOG'u kaldırdığını açıklamış, nitelikli okulların da sınavla öğrenci alacağı belirtmişti. Yeni sistemde, sınava girmeyen öğrenciler de adrese dayalı bir şekilde ‘evine yakın' okullara yerleştirilecekti. Ancak öğrencilerin büyük bir kısmı sınava hazırlanmaya devam etti. Lise geçiş sınavı için belirsizlikler de sürdü. En büyük belirsizlik de öğrencilerin hazırlandığı okulların listesinin belli olmamasıydı. Nihayet dün MEB, sınavla öğrenci alacak okul listesini açıkladı. Listeye 32 ilde Anadolu lisesi tercihi bulunmuyor. Bir başka deyişle, 32 ilde öğrenciler Anadolu lisesi tercihi yapamayacak. Yani 32 ilde Anadolu lisesine öğrenciler sınavla girmeyecek. Listeye göre Bolu, Çanakkale, Edirne, Rize, Tunceli, Trabzon, Yalova'nın da yer aldığı 32 ilde Anadolu lisesi bulunmuyor.
Konuyu Sözcü'ye değerlendiren Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Yüzde 10'luk dilimde meslekleştirme var. Listedeki imam hatipleştirme bizi yanıltmadı ancak meslek lisesi sayısı düşündüğümüzden de yüksek çıktı. Ciddi meslek ve imam hatipleştirme yapılıyor. Fiilen çocukların istediği okula gitme konusu ortadan kalkmış durumda. Öğrenci değil, okul esaslı yerleştirme sözkonusu” dedi.
Akademik başarısı yüksek Anadolu liseleri yerine listeye meslek ve imam hatip liselerinin eklendiğini belirten Aydoğan, “Bu okulları kim, neye göre, hangi kritere göre belirledi. Bakan okul sayısının 600 ile 800 arası olacağını söylemişti. Klavuza göre bin 300'ün üzerinde okul tarif etmiş” diye konuştu.
Bu arada meslek liselerinde binin üzerinde teknik bölümlerin kapatıldığına dikkat çeken Aydoğan, şöyle devam etti: “Bu bölümlerde öğrenim görenler üniversiteye girebiliyordu. Böylece teknik bölümleri kapatarak çocukların üniversiteye girmelerinin önünü kapattı. Direk, sermayeye ucuz işgücü olacak bu çocuklar.
Aytekin, listenin açıklanmasıyla birlikte, bu okullarda sekiz yılını dolduran öğretmenlerin gideceğini söyledi. Aytekin, “Yönetmeliğe göre, bu okullarda sekiz yılını dolduran başka okullara gitmek zorunda. Böylece bu okullar velilerin beklentilerini karşılayamayacak. Çünkü varolan kadrolar değişecek” dedi.
Amasya
Ardahan
Artvin
Bayburt
Bilecik
Bolu
Burdur
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Edirne
Erzincan
Giresun
Gümüşhane
Iğdır
Isparta
Karabük
Karaman
Kastamonu
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kütahya
Ordu
Rize
Sinop
Tokat
Trabzon
Tunceli
Yalova
Yozgat