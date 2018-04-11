MEB’in yayınladığı lise listesinde 32 ile şok! O illerde Anadolu lisesi tercihi yapılmayacak!

Yeni lise geçiş sistemine göre, yüzde 10’luk dilime giren öğrenciler, ‘nitelikli’ olarak tanımlanan liselere alınacak, sınava girmeyen öğrenciler ise adrese dayalı şekilde yerleştirilecekti. Yeni sınav sistemindeki en büyük belirsizlik ise yüzde 10’luk dilimin yerleştirileceği okulların hangileri olacağıydı. Öğrenciler, bu belirsizlikle aylardır sınava hazırlandılar. MEB, dün akşam listeyi açıkladı. Buna göre, Çanakkale, Edirne Bolu gibi tam 32 ilde öğrenciler, istediği Anadolu lisesine giremeyecek. Çünkü Anadolu lisesini tercih edemeyecek. Anlamadınız değil mi? Gelin tekrar anlatalım…

Milli Eğitim Bakanlığı, bu eğitim öğretim yılının başında TEOG'u kaldırdığını açıklamış, nitelikli okulların da sınavla öğrenci alacağı belirtmişti. Yeni sistemde, sınava girmeyen öğrenciler de adrese dayalı bir şekilde ‘evine yakın' okullara yerleştirilecekti. Ancak öğrencilerin büyük bir kısmı sınava hazırlanmaya devam etti. Lise geçiş sınavı için belirsizlikler de sürdü. En büyük belirsizlik de öğrencilerin hazırlandığı okulların listesinin belli olmamasıydı. Nihayet dün MEB, sınavla öğrenci alacak okul listesini açıkladı. Listeye 32 ilde Anadolu lisesi tercihi bulunmuyor. Bir başka deyişle, 32 ilde öğrenciler Anadolu lisesi tercihi yapamayacak. Yani 32 ilde Anadolu lisesine öğrenciler sınavla girmeyecek. Listeye göre Bolu, Çanakkale, Edirne, Rize, Tunceli, Trabzon, Yalova'nın da yer aldığı 32 ilde Anadolu lisesi bulunmuyor.

Konuyu Sözcü'ye değerlendiren Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Yüzde 10'luk dilimde meslekleştirme var. Listedeki imam hatipleştirme bizi yanıltmadı ancak meslek lisesi sayısı düşündüğümüzden de yüksek çıktı. Ciddi meslek ve imam hatipleştirme yapılıyor. Fiilen çocukların istediği okula gitme konusu ortadan kalkmış durumda. Öğrenci değil, okul esaslı yerleştirme sözkonusu” dedi.

600 DENMİŞTİ, BİN 300 OLDU

Akademik başarısı yüksek Anadolu liseleri yerine listeye meslek ve imam hatip liselerinin eklendiğini belirten Aydoğan, “Bu okulları kim, neye göre, hangi kritere göre belirledi. Bakan okul sayısının 600 ile 800 arası olacağını söylemişti. Klavuza göre bin 300'ün üzerinde okul tarif etmiş” diye konuştu.

Bu arada meslek liselerinde binin üzerinde teknik bölümlerin kapatıldığına dikkat çeken Aydoğan, şöyle devam etti: “Bu bölümlerde öğrenim görenler üniversiteye girebiliyordu. Böylece teknik bölümleri kapatarak çocukların üniversiteye girmelerinin önünü kapattı. Direk, sermayeye ucuz işgücü olacak bu çocuklar.

ÖĞRETMENLER GİDECEK

Aytekin, listenin açıklanmasıyla birlikte, bu okullarda sekiz yılını dolduran öğretmenlerin gideceğini söyledi. Aytekin, “Yönetmeliğe göre, bu okullarda sekiz yılını dolduran başka okullara gitmek zorunda. Böylece bu okullar velilerin beklentilerini karşılayamayacak. Çünkü varolan kadrolar değişecek” dedi.

LİSTEDE ANADOLU LİSESİ BULUNMAYAN İLLER:

Amasya

Ardahan

Artvin

Bayburt

Bilecik

Bolu

Burdur

Çanakkale

Çankırı

Çorum

Edirne

Erzincan

Giresun

Gümüşhane

Iğdır

Isparta

Karabük

Karaman

Kastamonu

Kırıkkale

Kırklareli

Kırşehir

Kilis

Kütahya

Ordu

Rize

Sinop

Tokat

Trabzon

Tunceli

Yalova

Yozgat