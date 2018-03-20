Memur olmak isteyenler merakla bekliyor! KPSS ne zaman, KPSS başvuruları başladı mı?

Kamu personeli olmak isteyenlerin büyük bir merakla bekledikleri KPSS başvuruları için geri sayım devam ediyor. Lisans düzeyi, önlisans düzeyi ve lise düzeyi gibi türleri olan KPSS'nin başvuruları başladı mı? İşte ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre KPSS 2018 detayları...

Memurluk sınavı olarak da adlandırılan KPSS’nin başvuruları için bekleyiş sürüyor. KPSS başvuruları henüz başlamadı ve başvuruların başlamasına bir süre daha var. İşte KPSS sınav tarihleri ve KPSS türlerine göre başvuru zamanları…

ÖNLİSANS KPSS BAŞVURULARI

Yüksek öğretim kurumlarının, 2 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan memur adayları ise 2018 KPSS’ye başvurularını 28 Ağustos tarihinde yapmaya başlayacaklar. Yaklaşık iki hafta sürecek başvurular 12 Eylül tarihinde sona erecek. 2018 Önlisans Kamu Personeli Seçme Sınavı ise 4 Kasım tarihinde düzenlenecek.

KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos’ta açıklanacak.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Resmi duyuru yapılmaması nedeniyle sınav ücretlerinin ne kadar olacağı net olarak bilinmemektedir. Fakat geçtiğimiz dönem gerçekleşen sınavda, alanlara katılım sağlayacaklardan 40, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına katılım sağlayacaklardan ise 60 lira talep edilmişti. Bu yıl fiyatlarda artış olması beklenebilir.