MEB ehliyet sınavlarını elektronik ortamda yapacak

Ehliyet sınavı için artık aylarca beklemeye gerek yok. MEB elektronik sınav sistemine geçti. Sürücü kurslarındaki eğitimin tamamlanmasının ardından elektronik ehliyet sınavı için randevu almak yeterli.

MEB e-Sınav sistemine geçti. Son merkezi ehliyet sınavı 4 Ağustos’ta gerçekleştirildi. İşte e-Sınav hakkında merak edilenler…

e-Sınav nasıl yapılır?

e-Sınav, basılı evrak kullanılmaksızın sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin elektronik ortamda ve bilgisayarlar aracılığıyla yapıldığı sınavlardır.

Elektronik sınav tarihleri nasıl belirleniyor?

Ehliyet almak isteyen bir kişinin öncelikle sürücü kursuna başvuru yapması gerekiyor. Sürücü adayı teorik eğitimini alıyor. Ardından sürücü başvuru yaptığı bölgedeki e-sınav merkezlerinde sınava giriyor. Sürücü kursunun verdiği teorik bitiren bir aday yoğunluğa göre 10-20 gün içerisinde e-sınava girebiliyor.

Elektronik sınava girenler direksiyon sınavına ne zaman girebilir?

Sınav tamamen dijital ortamda yapılmakta ve 1 saat içinde sonucunuzu öğrenip elektronik sınavdan sonra ortalama 2-3 hafta içinde direksiyon sınavına girebiliyorsunuz.

Elektronik sınava giriş hakkı kaçtır?

Elektronik sınava giriş hakkı 4(dört)'tür. E-sınava başvuru yapan bir aday teorik sınava başvuru yapamaz. Yapabilmesi için 4 hakkı sonunda başarısız kabul edilmesi gerekir. Fakat teorik sınava giren bir aday e-sınava geçiş yapabilir.