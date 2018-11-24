Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ‘Öğretmenler Günü’ne özel video!

Bakanlığın hazırladığı videoda; “Öğretmen emektir, Öğretmen umuttur, Öğretmen ilhamdır, Öğretmen koruyandır, Öğretmen öğretendir, Öğretmen yetiştirendir, Öğretmen sevgidir, Öğretmen sevendir, Öğretmen sevilendir” mesajları kullanılıyor. Öğrencileriyle oyun oynayan, şarkı söyleyen, dans eden, ders öncesinde sınıf kapısında öğrencilerini karşılayan, müzik dersini alışılmışın dışında anlatan, engelli öğrencisiyle birlikte ip atlayan, farklılık yaratan öğretmenlerin sempatik görüntüleri sıralanıyor.
Filmin sonunda ise 2023 Eğitim Vizyonu logosu kullanılarak, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle videoda anlatılan öğrenci-öğretmen ilişkisinin ‘vizyon belgesiyle’ ilişkisi kuruluyor.
DHA