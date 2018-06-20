YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: YKS sınav giriş yerleri belli oldu!

ÖSYM'den yapılan duyuruda, 30 Haziran tarihinde uygulanacak olan 2018-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 1 Temmuz tarihinde uygulanacak olan 2018-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ne ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edineceklerini bildirildi.Haberimizden ÖSYM AİS YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranına erişebilirsiniz.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgelerini ve sınav yerlerini açıkladı. Adaylar, Sınava Giriş Belgesi’ni ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

Duyuruda, “2018-YKS 1. oturum TYT ve 2. oturum AYT için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. 2018-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır” denildi.

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YKS SINAVINA GİRMEDEN KİMLİĞE DİKKAT!

Vergi daireleri, 24 Haziran seçimleri ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla kimlik kartlarını yenilemek isteyenlerin kart bedellerinin tahsil işlemleri için mesai yapacak. Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kimlik kartını kaybeden veya yeniden çıkarmak isteyen seçmenler ile YKS’ye katılacak adaylardan kimlik kartı bedelinin tahsil edilebilmesi için 23-24 Haziran’da 09.00-17.00, 30 Haziran’da 07.00-17.00 ve 1 Temmuz’da 07.00-15.30 saatlerinde vergi dairelerinin vezneleri açık bulundurulacak. Kimlik kartı bedeli ödemeleri ayrıca vergi daireleri adına tahsile yetkili kılınmış banka veya PTT şubelerinden ya da GİB’in internet sitesinden yapılabilecek.