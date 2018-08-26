YKS tercih sonuçları ne zaman? Üniversite kayıtları yaklaşıyor! İşte tarihler…

YKS tercih sonuçları için bekleyiş sürerken adım adım üniversite kayıt tarihleri de yaklaşıyor. Üniversite kayıt tarihlerinden önce YKS tercih sonuçlarının açıklanması gerektiği için bu tarihler öğrencilere ipucu veriyor. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS tercih sonuçlarıyla ilgili merak edilenler...

YKS puanları, sıralamaları derken tercih dönemi geçtiğimiz haftalarda sonlandı ve tercih sonuçları için merakla bekleyiş bekleniyor. YKS tercih sonuçlarını sorgulamak isteyenler ve üniversite hayatlarının nasıl şekilleneceğini merak edenler heyecanla YKS tercih sonuçlarını bekliyor. YKS tercih sonuçları için farklı tarihler belirtilse de sonuçların ağustosun son haftasında açıklanması bekleniyor…

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.

YERLEŞEMEYENLER İÇİN SON ŞANS: EK YERLEŞTİRME

Üniversite kontenjanları yayınlanıp, üniversite tercihleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme işlemleri gerçekleştiriliyor. Ek yerleştirme tarihleri yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor. Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamıyorlar.

YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN KAYIT TARİHİ DETAYI

ÖSYM YKS tercih sonuçları için kesin bir tarih vermedi ancak üniversite kayıt tarihleri bu noktada önemli bir fikir veriyor. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.

TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Yerleştirme Sonuçları “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.