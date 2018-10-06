10 maddede kimler dövizle sözleşme yapamaya devam edecek

Yeni çıkan kanuna göre TSK Güçlendirme Vakfı dövizle sözleşme yapabilecek, gemilere ilişkin kiralamada (leasing) döviz kullanılabilecek öte yandan taşıt satışında dolar kullanılamayacak. Yazılım sözleşmeleri dövizle yapılabilecek.

Türk Parası Kıymetini Koruma kanunu için yeni tebliği bu sabah Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Türkiye’de yerleşik kişilerin yeni sözleşmelerde dövizle anlaşma yapmaları yasaklandı. Fakat bu duruma bazı istisnalar da bulunuyor…

Dövizle yapılan sözleşmelerdeki istisna durumları belirlendi. Buna göre. Türkiye'de yerleşik olan kişilerin hangi durumda dövizle yapılan sözleşmelerine devam edebilecekleri açıklandı. İşte dövizle yapılan sözleşmelere devam edebilecek olan durumlar:

1) İhracat yapan ve döviz kazandırıcı hizmetlerde bulunanlar dövizle hizmet sözleşmesi yapabilecek.

2) Türkiye'de başlayıp yurt dışında sonlanan veya yurt dışında başlayıp Türkiye'de sonlanan elektronik haberleşme sözleşmeleri.

3) Gemi inşası, tamiri ve bakımı için dövizle sözleşme yapılabilecek. Gemi satış ve kiralama dövizle yapılabilecek.

4) Yazılımı alımı dövizle gerçekleştirilebilecek.

5) Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'nın taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama işlemleri dövizle yapılabilecek.

6) Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu döviz cinsinden veya endeksli ihaleler dışında kalan sözleşmelerde ödeme yükümlülükleri dövize endoeksli olabilir

7) Bankaların taraf olduğu bazı sözleşmelerde döviz olabilir.

8) Türkiye'de bulunmayan kişilerin Türkiey'de şubesi, irtibat bürosu, ofisi olması dövizle sözleşme yapması için yeterli.

9) Fiyatı dolara bağlı doğal kaynaklar için yapılan sözleşmeler dövizle sözleşme olarak kabul edilecek.

10) Sözleşme bedelleri TEFE TÜFE oranında her yıl artacak.