17 Ekim güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatları son zamanlarda rekorlar kırmış, vatandaşların alım gücü düşmüştü. Kuyumcular, kadınların adeta vazgeçilmezi sayılan altından gümüşe yöneldiğini belirtiyor. Yatırımcılar ise güvenli bir liman olan altından vazgeçmiyor. Son günlerde Türkiye-ABD ilişkilerinin olumlu yöne evrilmesi döviz ve altın fiyatlarını aşağı yöne çekti. Peki bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 17 Ekim güncel altın fiyatları…
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 358,4100 Satış 366,7600
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 219,4706 Satış 219,8206
YARIM ALTIN
Alış 714,5900 Satış 733,5200
TAM ALTIN
Alış 1.433,6500 Satış 1.462,5600
CUMHURİYET ALTINI
Alış 1.485,0000 Satış 1.507,0000
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