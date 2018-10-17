17 Ekim güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

Vatandaşların yatırım yapmak için başvurduğu ilk seçeneklerden biri altın... Türkiye'nin içine girdiği ekonomik kriz altın fiyatlarını önemli ölçüde etkilemiş, çeyrek ve gram altın fiyatları rekor kırmıştı. Dalgalı seyrini sürdüren altında son durum merak ediliyor. İşte serbest piyasada güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları son zamanlarda rekorlar kırmış, vatandaşların alım gücü düşmüştü. Kuyumcular, kadınların adeta vazgeçilmezi sayılan altından gümüşe yöneldiğini belirtiyor. Yatırımcılar ise güvenli bir liman olan altından vazgeçmiyor. Son günlerde Türkiye-ABD ilişkilerinin olumlu yöne evrilmesi döviz ve altın fiyatlarını aşağı yöne çekti. Peki bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 17 Ekim güncel altın fiyatları… ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Alış 358,4100 Satış 366,7600 GRAM ALTIN NE KADAR? Alış 219,4706 Satış 219,8206 YARIM ALTIN Alış 714,5900 Satış 733,5200 TAM ALTIN Alış 1.433,6500 Satış 1.462,5600 CUMHURİYET ALTINI Alış 1.485,0000 Satış 1.507,0000

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