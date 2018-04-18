18 Nisan güncel altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir vatandaşları meraka sevk ediyor. Dünya'da ve Türkiye'de yaşanan siyasi gelişmeler altın fiyatlarını etkiliyor. Peki bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Haberimizden İstanbul Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatlarını öğrenebilirsiniz.

Düğün mevsiminin yaklaşması, ekonomi ve siyaset gündeminde yaşanan hareketlilik altın fiyatlarını da etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde dünyada yaşanan gelişmeler altının fiyatının artmasına neden olmuş yatırımcıların yüzü gülmüştü. Peki bu akşam çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 18 Nisan altın fiyatları…

BUGÜN ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 176 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 175,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 176 liradan, bin 159 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 177 liradan, 160 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 164 liradan, bin 132 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 155 liradan, 567 liradan alınan Yarım Ziynet 577 liradan ve 284 liradan alınan Çeyrek Ziynet 289 liradan satıldı. (İHA)