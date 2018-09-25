2018 Türkiye’sinde tekli ekmek sat(a)mayan bir bakkal…

Kocaeli’de fırıncılar ekmeğin gramajını 250 gramdan 200 grama düşürerek yüzde 20 zam yaptı. Körfez ilçesinde ise “Ekmek çok ufak görünüyor” denilerek tekli ekmek üretimi durduruldu. Bazı marketler 200 gramlık tekli ekmek satmıyor. Satılan 400 gramlık çiftli ekmek eskisini aratıyor.

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı Fırıncılar Odası ekonomik kriz nedeniyle artan giderler dolayısıyla fiyatlarına zam yaptı. Oda yetkilileri un, yağ, susam, maya, nakliye gibi bütün giderlerin artması nedeniyle uygulamaya koyduğu zammı gizledi.

Tepki çekmemek için ekmek fiyatını artırmayan, bunun yerine ekmeğin gramajını düşüren oda yetkileri yaptıkları uygulama ile somun ekmeğin yüzde 20 zamlanmasını sağladı.

TEKLİ EKMEK YOK

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde üretim yapan ekmek fırınlarına 200 gramlık ekmeğin “sandviç ekmeği” gibi göründüğü belirten vatandaşlar tepki gösterdi. Körfezli fırıncılar bunun üzerine “Ekmek çok ufak görünüyor” diyerek 1.25 lira olan tekli ekmek üretimini durdurdu.

Bakkallara ve marketlere yalnızca çiftli ekmek servis edildi. Söz konusu bu ekmekler 2.50 liraya satılıyor. Bazı esnaflar kilometrelerce uzaktaki ekmek fırınlarından tekli ekmek getirerek satış yaptı.