2018 Türkiye’sinde tekli ekmek sat(a)mayan bir bakkal…

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı Fırıncılar Odası ekonomik kriz nedeniyle artan giderler dolayısıyla fiyatlarına zam yaptı. Oda yetkilileri un, yağ, susam, maya, nakliye gibi bütün giderlerin artması nedeniyle uygulamaya koyduğu zammı gizledi.
Tepki çekmemek için ekmek fiyatını artırmayan, bunun yerine ekmeğin gramajını düşüren oda yetkileri yaptıkları uygulama ile somun ekmeğin yüzde 20 zamlanmasını sağladı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde üretim yapan ekmek fırınlarına 200 gramlık ekmeğin “sandviç ekmeği” gibi göründüğü belirten vatandaşlar tepki gösterdi. Körfezli fırıncılar bunun üzerine “Ekmek çok ufak görünüyor” diyerek 1.25 lira olan tekli ekmek üretimini durdurdu.
Bakkallara ve marketlere yalnızca çiftli ekmek servis edildi. Söz konusu bu ekmekler 2.50 liraya satılıyor. Bazı esnaflar kilometrelerce uzaktaki ekmek fırınlarından tekli ekmek getirerek satış yaptı.
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