2019 Ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Yıl sonunda açıklanması beklenen asgari ücrete yapılacak zam milyonlarca vatandaşı etkileyecek. Asgari ücretin 2019 yılında ne kadar olacağını belirlemek üzere toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını, 20 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte asgari ücretin belirlenmesi ile ilgili yapılan son açıklamalar...

Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü kulağı bu haberde. Ocak 2019’da asgari ücrete yapılacak zam oranı Aralık ayının sonunda açıklanacak. Sendikalar, işverenler, işçiler ve hükümet arasında yapılan toplantılarda pazarlık devam ediyor. Bu sene asgari ücretin 2 bin liranın üzerine çıkması bekleniyor.

CHP’Lİ BELEDİYELERDE ASGARİ ÜCRET 2 BİN 200 LİRA OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mevcut CHP’li belediyelerde ve 31 Mart’ta kazanacakları yeni belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 TL olacağını açıklaması üzerine, Antalya’da Konyaaltı Belediyesi, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere bu oranın altında maaş alan 350 işçinin asgari ücretini 2200 TL’ye çıkardı.

DİSK: 2 BİN 800 LİRA OLMALI

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Asgari ücrette yaşanan bütün kayıpların giderilmesi için ve işçilerin krize karşı korunması için net 2 bin 800 lira olmalıdır” dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Çalışma ve İl Müdürlüğü önünde düzenlediği basın açıklamasıyla, kendi asgari ücret görüşünü ve taleplerini sıraladı. Aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve CHP Milletvekili Kani Beko’nun da bulunduğu grup Beyoğlu Tophane’de bulunan Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü yanındaki parkta toplandı. “Yaşanabilir ücret, asgari ücret 2800 TL, yaşanabilir memleket” yazılı pankart taşıyan grup il müdürlüğü önüne geldi. Polisin bina önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

“AY SONUNDA ASGARİ ÜCRET AÇIKLANACAK”

Asgari ücretin 2019 yılında ne kadar olacağını belirlemek üzere toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonun ikinci toplantısı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinde Genel Sekreter Akansel Koç'un katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda hükümet tarafını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, işçi tarafını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve beraberindeki heyetler temsil etti. Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Çalışma Genel Müdürü Önder, “Bu ayın sonuna kadar gerekli bütün çalışmaları yapıp, elimizden gelen her şeyi yapıp, hiçbir şeyi gözden kaçırmadan iyi bir asgari ücret rakamı sunmayı umuyoruz. Çıkacak sonucun tüm ülkemize, ekonomimize, asgari ücretlilerimize ve tüm çalışanlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantı sonrası hükümet, işçi ve işveren temsilcileri tekrar kamera karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Hükümet temsilcisi Önder, toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı tarafından sunum yapıldığını söyledi. Sunumlarla ilgili 2018'in ekonomik değerleri ile 2019 beklentileriyle ilgili olarak işçi ve işveren taraflarının sorular yönelttiğini, bu soruların cevaplandığını aktardı. TÜİK raporunun bu toplantıya yetişmediğini dile getiren Önder, raporun gelecek hafta TÜRK-İŞ'te sunulacağını söyledi. Önder, “İyi bir toplantı oldu, arkadaşlarımızı dinledik, sorularını cevaplamaya çalıştık” şeklinde konuştu.

TÜRK-İŞ: BİR KİŞİNİN YAŞAM MALİYETİ 2 BİN 338 LİRA

İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Irgat ise, komisyonun kendi saygınlığına yakışır bir çalışma yaptığını kaydetti. Asgari ücretli çalışanların büyük beklentileri ve bir an önce sonuçlanması yönünde beklentileri olduğunu ifade eden Irgat, “Dersimize iyi çalışıyoruz. Ülkemizin ve çalışanlarımızın içinde bulunduğu şartları göz önünde bulundurarak en iyisini yapmaya çalışacağız. TÜRK-İŞ olarak veriler niteliği doğrultusunda bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 338 TL olduğunu açıklamıştık. 4 kişilik bir ailenin sadece gıda masraflarının da bin 943 TL olduğunu da açıkladık. 6 bin 300 küsür TL de yoksulluk sınırı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla elimizde kriterlerimiz var. Önümüzdeki hafta TÜİK raporunu açıklayacak, zaten TÜRK-İŞ'in açıklamasıyla TÜİK hemen hemen paralel seviyede gidiyor. Önümüzdeki hafta iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum” dedi.

Irgat, bir basın mensubunun “Rakam duyabilecek miyiz?” sorusu üzerine, “Mevcut asgari ücretle geçinebilmek için sihirbaz olmak gerekiyor” karşılığını verdi.

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