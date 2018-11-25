25 Kasım güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Altın yatırımcıları ve hediye ya da yastık altı yatırım amaçlı altın almak isteyenler, güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Uzmanlar döviz kurlarının düşmesi nedeniyle altın fiyatlarının da aşağı yönlü bir seyir izlediğini ve altın almak için uygun bir zaman olduğunu belirtiyor. Peki bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 25 Kasım güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki güncel durum merak ediliyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, gerileyen dolar kurunun altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğunu belirterek, “Altının gram fiyatı, yükseliş trendini sürdürebilmesi için teknik olarak 212 lira seviyesini yukarı yönlü kırması gerekiyor. Dolar kurunda beklediğimiz geri çekilmeler altının gram fiyatını baskılayabilir. Teknik olarak düşüşlerde 207 ve 205 lira seviyelerini takip edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

ABD piyasalarının resmi tatil olması nedeniyle kapalı olacağını bildiren Memiş, ons altının 1.227 doların üzerinde kapanış yapması durumunda 1.237 dolara kadar yükseleceğini, düşüşlerde ise 1.207 dolara kadar gerileyebileceğini söyledi.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Alış 206.1240 TL Satış 207.8910 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Alış 336.6620 TL Satış 343.5320 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 1385.6500 TL Satış 1399.6460 TL

TAM ALTIN

Alış 1360.3880 TL Satış 1374.1290 TL

YARIM ALTIN

Alış 673.3230 TL Satış 687.0640 TL