28 yıllık süpermarket konkordato istedi!

Kocaeli’de 28 yıllık süpermarket zinciri KESMAR konkordato için girişimde bulundu. Geçtiğimiz hafta icra dairesine başvurarak konkordato ilan eden şirketin devam eden projesi bulunmuyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 1990 yılında kurulan ve 28 yıldır 8 şubesiyle hizmet veren süpermarket zinciri KESMAR İnşaat Taahhüt Gıda ve Turizm Pazarlama Sanayi İçi ve Dış Ticaret Limited Şirketi konkordato ilan etti. Firmanın inşaat işleri dolayısıyla sıkıntıya girdiği öğrenildi. Yerel bir gazeteye KESMAR İnşaat adına açıklama yapan Emrullah Keskin, “İnşaat sektöründeki durağanlık herkes kadar bizi de etkiledi. Bizim bitmemiş ya da yarım kalmış projemiz yok. Tamamı bitmiş ve satışa hazır durumda” dedi.

HENÜZ SIKINTI YOK

Kredilerin yüksek olması nedeniyle satışların durduğunu dile getiren Keskin şöyle konuştu; “Piyasa durgun olunca fırsatçılıklarla karşılaşıyoruz. Bunun önüne geçebilmek için konkordatoya başvurduk. Geçtiğimiz hafta yaptığımız başvuru 6 saat sonra olumlu sonuçlandı. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Borçlarımızı kısa sürede ödeyeceğiz. Sonuçta borcumuzu karşılayacak malımız var, ama bu durumu fırsat bilip ev ve iş yerlerini 4'te 1, hatta 5'te 1 fiyatına almaya çalışıyorlar.”