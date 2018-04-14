40 milyon Euro’luk yatırım ile ortak üretime girdiler

Anadolu Grubu’nun İtalyan Argo Tractors ile Şekerpınar’da 40 milyon Euro yatırımla kurduğu fabrikada Globe serisi traktör üretiliyor.

Anadolu Grubu'nun İtalyan Argo Tractors ile yüzde 50- 50 ortak olarak 40 milyon Euro'luk yatırımla Şekerpınar'da kurduğu Anadolu Landini, Globe serisi traktörlerinin üretimine başladı. 2019'da yerli şanzımanın üretiminin de devreye girmesiyle şu anda yüzde 42 olan yerlilik oranının yüzde 85'e çıkarılması hedefleniyor. 2020 yılında da bazı modellerde yüzde 100 yerlilik planlanıyor. Argo Tractors Başkanı Valerio Morra ise bu yatırımın kendileri açısından stratejik bir önemi olduğunu söyledi.

STRATEJİK YATIRIM

Türkiye'nin üretim bazlı yatırımlarında İtalya'dan sonra ikinci ülke olduğunu vurgulayan Morra, bu kararda 2012'den itibaren Anadolu Grubu ile sürdürdükleri başarılı çalışmaların da etkili olduğunu ifade etti. Morra, “50-75 beygir arası 3 silindire sahip 4 modelden oluşan Landini Globe serisi dünyada sadece Anadolu Landini'nin Şekerpınar'daki tesislerinde üretilecek. Türkiye şartlarına özel tasarlanan modelin dünya pazarlarında da beğeni ile karşılanacağına inanıyorum” dedi. Yerli üretime büyük önem verdiklerini söyleyen Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan da, gruplarının ilk şirketlerinden birisi olan Anadolu Motor'un Landini ile yaptığı üretimden mutluluk duyduklarını belirtti. Hedeflerinin yüzde 100 yerli traktör üretimi olduğunu ifade eden Özilhan, Globe serilerini yurtdışına da ihraç etmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Özilhan, “Yatırımımızın ikinci aşamasında Argo Tractors'ün teknoloji ve tasarımını kullanarak yerli şanzıman üreteceğiz. Ayrıca Anadolu Landini olarak McCormick markalı traktörlerin Türkiye'de satışına başlayacağız” dedi.

İNSANSIZ TRAKTÖRÜ TARIMIN MERKEZİNE YERLEŞTİRECEK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü,Türk tarımının daha fazla teknolojiyle sıçrama yapacağını belirterek, “Ülkemiz, dünyada traktör pazarının en dikkat çeken ülkelerinden biri olmayı başarmıştır. 2017 yılında Türkiye'de 73 bin traktör üretildi. Bunların yaklaşık 14 bini, yani yüzde 20'si ihraç edildi” dedi. Bakanlığa bağlı bütün kurumların tarımsal sanayinin hizmetinde olacağını kaydeden Özlü, “Teknolojik inovasyonu tarımsal uygulamaların merkezine koymayı hedefliyoruz. Gelecekte insansız traktörler, dijital sensörle donatılmış tarım makinelerini tarımsal üretimin merkezine yerleştireceğiz. Bakanlık olarak katma değerini 10 katına çıkaracak 5 sektör belirledik. Bu sektörlerden biri de gıda sektörüdür. Gıda sektörünü destekleyeceğiz. Başta KOSGEB ve TÜBİTAK kuruluşları olmak üzere bütün kaynaklarımızı yerli ve milli üretimin kaynağına sunacağız” diye konuştu.