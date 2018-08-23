Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

4B emekli aylık hesaplama nasıl yapılır?

4B yani Bağ-Kur sigortalıların emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan sistem, son olarak 2008 yılında 5510 sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. 4B emekli aylık hesaplama nasıl yapılır? Hepsi ve daha fazlası haberimizde...

android-time 07:51 23 Ağustos 2018
Haberler Ekonomi
4B emekli aylık hesaplama nasıl yapılır?
4B yani Bağ-Kur sigortalıların emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan sistem, son olarak 2008 yılında 5510 sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. 4B emekli aylık hesaplama nasıl yapılır? Hepsi ve daha fazlası haberimizde...

Emeklilik aylığı hesaplama işlemi sigorta kategorilerindeki farklılıklar sebebiyle her sigorta kategorisi için farklı yollarla hesaplanır. Peki, 4B emekli aylık hesaplama nasıl yapılır? Merak edilen her şeyi haberimizde bulabilirsiniz…

Bağ-Kur'luların emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan ve 1972 yılından beri süregelen sistem, esaslı olarak 1999 yılında 4447 sayılı Kanun ile değiştirildikten sonra 5510 sayılı Kanun ile ikinci kez değiştirilmiştir. Yani,5510 sayılı Kanuna tabi olarak, 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar artık 4(B) BAĞ-KUR sigortalısı sayılmaktadır.

2018 yÄ±lÄ±nda memurlara eÅ ve Ã§ocuk yardÄ±mÄ± ne kadar oldu? Ä°Åte memurlarÄ±n 2018 zamlÄ± maaÅlarÄ±â¦

4B (BAĞ-KUR) EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

54B'li çalışanların, emekli aylığı hesaplamak için öncelikle (https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama) bağlantıya tıklaması ve E-devlet kapısına yönlenmesi gerekiyor. E-devlet sistemini kullanabilmek için, kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir. Bu yöntemler, e-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C kimlik kartı ve internet bankacılığı giriş sistemidir. E-devlet giriş yaptıktan sonra, yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

İLGİLİ HABEREmekli ek ödeme zammı ne zaman geldi? Ek ödeme sorgulamaEmekli ek ödeme zammı ne zaman geldi? Ek ödeme sorgulama

 

İLGİLİ HABERSGK tarih verdi: Emekli maaşları ne zaman ödenecek?SGK tarih verdi: Emekli maaşları ne zaman ödenecek?
Son güncelleme: android-time 07:5223.08.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar