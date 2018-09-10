Acenteler kur ayarı bekliyor

Dövizdeki yükseliş Türk tatilcilerin tercihlerini değiştirdi. Yolcu kaybeden seyahat acenteleri ise esnek fiyatlar ve ceza silme talebinde bulundu.

Euro ve dolarda devam eden yükseliş ile yurtdışı paket turlarda fiyat tutturamayıp turist kaybeden seyahat acenteleri, Turizm Bakanlığı aracılığı ile THY'den esnek fiyat talep etti. Bu dönemde yurtdışı paket turlarda bir miktar sıkıntı yaşandığını ve yolcu sayısının düştüğünü kaydeden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türk tatilcilerin de tercihlerinin yurtdışı turlardan içerdeki otellere kaymaya başladığını aktardı.

Belli bir turist sayısına göre uçak koltuğu satın alan, yurtdışında rezervasyon yapan seyahat acentelerinin zor günler geçirdiğini anlatan Bağlıkaya, “Hava yolları ile görüşmeler sürüyor inşallah herkes birbirine yardımcı olacak. Sonuçta hiç kimsenin beklemediği birtakım olaylar oldu. THY'nin bu konuda acenteleri daha esnek, daha anlayışlı davranacağını ümit ediyorum” açıklamasını yaptı.

BAYRAM ZARARI YANSIMASIN

Yüksek kurlarla ortaya çıkan yeni duruma herkesin adapte olabilmesi için bir kur fikslemesine veya birtakım esnek fiyat uygulamalarına ihtiyaç duyulduğunu aktaran Firuz Bağlıkaya, sektörün tüm kesimlerinin konunun farkında olduğunu ve artık bir karar aşamasına gelindiğini dile getirdi. Bağlıkaya özellikle bayram döneminde seyahat edemeyen yolcular nedeniyle acentelerin bir zarar yükümlülüğü ile karşı karşıya kaldığını aktardı. Bağlıkaya, burada acenteler tarafından THY'den rezerve edilen koltukların iptallere rağmen boş kalmadığına dikkat çekerek şöyle devam etti: “O gidemeyen yolcunun koltukları, biz biliyoruz ki; THY'de boş gitmedi. Acentelerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor. Burada cezaları varsa ertelenmesi söz konusu olabilir.”

FİYATLAR ARTACAK

Şehir turizmini tercih edenlerin Türkiye'de daha ucuza tatil yaptığını anlatan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Ben dövizdeki yükselmenin Türk turizmine bir katkısı olmayacağı gibi, negatif bir etkisinin de olacağını düşünmüyorum” dedi. Türkiye'de erken davranan yerli turistin neredeyse bedavaya tatil satın aldığını aktaran Bağlıkaya, gelecek yıl içinde talep yükselmesi ile birlikte yerli fiyatlarının bir miktar zamlanacağını aktardı. Ülkenin tüm ekonomisinin yeni fiyatlamalara göre kendini adapte edeceğini dile getiren Bağlıkaya, erken rezervasyonun daha büyük önem kazandığını sözlerine ekledi.

9.6 MİLYON TURİST AĞIRLADI

Turizm bu yıl tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlanıyor. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, dün itibarıyla Antalya'ya havayoluyla gelen yabancı ziyaretçi rakamlarını açıkladı. 1-8 Eylül tarihlerinde Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla kente 539 bin 578 yabancı turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 25 arttı. 1 Ocak'tan 8 Eylül'e kadarki sürede de iki havalimanı aracılığıyla kente 9 milyon 666 bin 859 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Ziyaretçilerin 9 milyon 414 bin 28'i Antalya Havalimanı'na, 252bin 831'i de Gazipaşa Havalimanı'na indi.