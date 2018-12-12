Adil Kullanım Kotası kalkıyor: İnternet ateş pahası oldu

Adil Kullanım Kotası'nın kalkmasıyla birlikte 50 mbps hız, 200GB kota ile 95.90 TL'ye satılırken şimdi 50 mbps hızın fiyatı 250 TL'ye çıktı! Türk Telekom'un Adil Kullanım Kotası olmadan uygulayacağı paket fiyatları dudak uçuklattı.

1 Ocak 2019 itibariyle internette adil kullanım kotası kaldırılıyor.

Artık kota aşımlarında internette hız düşümü yaşanmayacak.

İNTERNET HIZINA NE OLACAK?

Örneğin eskiden 24 mbps hıza sahip bir kişi 35 GB’lık kotayı aştığı zaman hızı yarıdan daha fazla düşüyordu.

Şimdi internette kota kaldırılıyor. Bu ilk başta sevindirici bir gelişme gibi gözükse de internet paketlerinin fiyatı roketledi!

Türk Telekom bugün Adil Kullanım Kotası olmadan ortaya çıkan fiyat paketini tanıttı. Buna göre en düşük ‘S’ olarak tanıtılan internet paketi 4 Mbps hız ile satılıyor. Kotasız olan bu hıza 12 ay boyunca ulaşmanın bedeli ayda 59.90 TL olacak.

AKN’den önce ‘S’ paketine 24 ay boyunca üyle olmanın aylık bedeli 64.90 TL idi. Fakat bu pakette hızınız 24 mbps idi!

İKİ TARİFE ARASINDA 150 TL’DEN FAZLA FARK

Yine Türk Telekom’un tarifesi üzerinden gidecek olursak, XXL olarak tanımlanan 50 mbps hızlı ve 200 GB kotalı internetin 24 aylık tarifeli fiyatı ayda 95.90 TL idi.

Şimdi ise aynı paket kotasız olarak 12 aylık ayda 250 TL’ye ücretlendiriliyor.

Aşağıdaki tabloda adil kullanım kotalı ve kotasız olmak üzere fiyat tarifelerini kıyaslayabilirsiniz.

HALİ HAZIRDAKİ ABONELER NE YAPACAK?

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Cahit Turhan AKN hizmetinin 1 Ocak 2019’dan itibaren kaldırıldığını söylemişti. Bakan Turhan kasım ayında yaptığı açıklamada, “Bu hizmeti veren işletmeci operatörler 1 Ocak 2019 itibarıyla uygulamayı kaldıracak. Kapasitenin üzerinde kullanımda yavaşlama oluyordu. Herkesin interneti eşit kullanması amacıyla getirilen AKN, internet altyapısının gittikçe gelişmesi ve kapasitesinin artması dolayısıyla artık kaldırılacak ve internet kullanımına sınırlama getirilmeyecek. AKN’nin kaldırılması dolayısıyla aboneler herhangi bir dilekçe vermeyecek. Bu uygulama nedeniyle de ilave ücret alınmayacak” diye konuşmuştu.

TAAHHÜDÜ OLAN DEVAM EDECEK

Vodafone ve Türk Telekom müşteri hizmetlerinden alınan bilgilere göre halihazırda taahhütlü olarak paket kullanan kişiler kotaları kaldırılmış olarak hız düşüklüğüne uğramadan ücretini ödedikleri hizmeti almaya devam edecekler.

YAPILAN SÖZLEŞMELER DEĞİŞTİRİLEMEZ!



Tüketicinin bu karardan önce yaptığı sözleşmenin değiştirilemeyeceğini belirten Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Tüketici sözleşmeleri kişinin aleyhine değiştirilemez. Tabi sözleşmelerde aksine bir hüküm yoksa. Örneğin sözleşmede ‘Birinci yıl 50 liradan ikinci yıl 60 liradan tarife uygulanacak’ gibi bir ibare yer alıyorsa bu durum farklı…Ancak sözleşmelerde sonradan bir şey ilave edilemez. Kullanım kotası, hız vs. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun bu konuda vatandaşı aydınlatması lazım” ifadelerini kullandı.