Almanya’dan Uber’e izin

Almanya Uber'e izin verdi. Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, 2021 yılına kadar ülkede Uber'i yasal hale getireceklerini söyledi. Eğer konu yasalaşırsa Uber büyük bir Avrupa ülkesinde tamamen hukuki zemine oturacak.

Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer 2021 yılına kadar Uber’i ve diğer araç çağırma servislerini ülkede yasal hale getireceklerini söyledi.

Reuters’ın Focus dergisinden aktardığı röportaja göre Scheuer araç çağırma servislerinin özellikle taşra bölgelerine ulaşım için bir fırsat olduğunu ifade ediyor.

ALMANYA’DA YASAK

Almanya’nın mevcut yasalarında sürücülerin müşterilerle Uber’vari birebir sözleşme yapmasını engelliyor.

Scheuer, “Ben yasaklara ve sınırlara karşıyım, hizmet sunanları dışlayamayız” diye konuştu. Scheuer taksicilerin de hakları olduğunun farkında olduklarını söyledi.

Şu an Almanya’da Uber Berlin ve Münih’te taksi çağırma hizmeti olarak sunuluyor.

TÜRKİYE’DE DURUM NE?

Türkiye’de ise durum biraz karışık. Uber yolcu taşımaya devam ediyor. Polis yolculara ve sürücülere gördüğü yerde ceza kesiyor. Uber cezalara itiraz ediyor. İstanbul’da görülen Uber davasının sonuçlanması uygulamanın kaderi için belirleyici olacak.