15 Aralık’ta çeyrek ve gram altın kaç lira oldu? Altın fiyatlarında güncel rakamlar!

Altın fiyatları güncel gelişmelerle beraber şekilleniyor, birçok vatandaş altın fiyatlarındaki yükseliş ve düşüşleri ilgiyle takip ediyor. Altın fiyatlarındaki büyük hareketlenmeler durmuş olsa da, dalgalanma hareketi devam ediyor. 15 Aralık tarihinde altın fiyatları kaç lira oldu sorusunun cevabı haberimizde yer alıyor...

Kasım ayına durgun başlayan altın fiyatları ay sonuna doğru yükselmeye başladı. Aralık ayının ilk haftasında da yükselen altın fiyatları iki gündür yine durgun. Altın fiyatlarındaki ufak dalgalanmalar sürüyor. İşte 15 Aralık güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları merakla araştırılıyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 214,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 214 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 214,20 liradan, bin 410 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 431 liradan, 195 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 199 liradan, bin 378 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 398 liradan, 689 liradan alınan Yarım Ziynet 699 liradan ve 345 liradan alınan Çeyrek Ziynet 350 liradan satıldı.

EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol ithalatçılarından Çin’de perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerindeki düşüşe bağlı olarak geriledi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye’nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.55 düşüşle 61.11 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.63 düşüşle 52.25 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, doların güçlenmesiyle düştü. Küresel emtia borsalarında;

– gümüş, yüzde 1.82 düşüşle 14.515 dolardan,

– altın, yüzde 0.86 düşüşle 1,236 dolardan,

– bakır, yüzde 1.21 düşüşle 2.733 dolardan,

– platin, yüzde 1.88 düşüşle 782.5 dolardan,

– paladyum da yüzde 2.85 düşüşle 1,156.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 214 liraya, çeyrek altın 350 liraya, Cumhuriyet altını da 1,440 liraya döndü.