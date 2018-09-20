Altın fiyatlarında hareketlenme var mı? İşte çeyrek ve gramda günün fiyatları…

Altın fiyatları geçtiğimiz günlerde hareketli anlar yaşasa da bu hafta yatay bir seyir izliyor. Yatırımcısı tarafından merak edilen altın fiyatları, serbest piyasada gram altın fiyatı 20 Eylül sabah saatleri itibariyle gram altın 242,55 liraya, çeyrek altın 395,82 liraya satılıyor. 20 Eylül güncel altın fiyatları haberimizde…

Altın fiyatlarındaki değişkenlik nedeniyle vatandaşlar sık sık internetten güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Hem yatırımcı hem de hediye almak isteyenler güncel rakamları merak ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ne kadar oldu sorusunun cevabı…

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın 386,52 liradan alınırken 395,82 liradan satılıyor. Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarındaki değişkenlik nedeniyle vatandaşlar sık sık internetten güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Altının gram fiyatı alış olarak 242,55 lira, satış olarak 242,57 lira dolaylarında seyrediyor.

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın fiyatları 20 Eylül sabahına 770,63 TL alış, 791,64 satış rakamıyla başladı. Yarım altın 22 ayar olup 3,608 gram gelmektedir. Cumhuriyet altınlarından olan yarım altın “1738 Sayılı TBMM Kararı ve 234 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” gereği, ağırlıkta, ayarda ve kalitede güveni ve standardı sağlamak üzere sadece Darphane tarafından üretilir. Bugün yarım altının fiyatı 780 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamandada uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.