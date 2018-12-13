Altın fiyatlarında son durum: Gram altının fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatlarındaki güncel durum araştırılıyor. Merkez Bankası'nın faiz oranlarında değişiklik yapmaması sonucu gram altın düşüş gösterdi. Kapalıçarşı'da altının gramı 213,40 lira oldu. Yatırımcılar ve vatandaşlar altın fiyatlarındaki son gelişmeleri haberimizden öğrenebilir. İşte 13 Aralık güncel altın fiyatları...

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,37 azalışla 213,40 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 348 lira, Cumhuriyet altını 1.426,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 213,400 liradan işlem gördü.İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

AA Finans Analisti İslam Memiş, Huawei’in Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou’nun serbest bırakılmasının küresel risk iştahını artırmasıyla ons altının 1.250 dolar direncini aşamadığını belirterek, teknik açıdan 1.238 doların destek, 1.250 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararının takip edileceğini ifade eden Memiş, altının gram fiyatının bugün 210-216 lira aralığında işlem görebileceğini kaydetti.

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AA