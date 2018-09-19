Amazon, Türkiye’de faaliyetlerine başladı

ABD'li e-perakende şirketi Amazon Türkiye'de bireysel tüketicilere yönelik faaliyete başladığını açıkladı.

Yayınlanan basın bültenine göre binden fazla yerli satıcıyla birlikte “milyonlarca” ürünü satışa sunan Amazon, gelecek aylarda ürün yelpazesini ve teslimat seçeneklerini geliştirmeyi amaçlıyor. İnternet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

TEMMUZ AYINDA 900 MİLYAR DOLARI AŞTI

ABD’li e-ticaret devi Amazon’un hisseleri geçen temmuz ayında, şirket tarihinde ilk defa 900 milyar doların üzerine tırmanmıştı.

1964 yılında dünyaya gelen Jeff Bezos, e-ticaretin gelişmesine büyük katkı sağladı. Amazon.com onun yönetiminde dünyanın en büyük internet satış şirketi oldu. Bu öncü hareketi nedeniyle Time Dergisi tarafından 1999'da Yılın Kişisi seçildi. Amazon.com haricinde havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin'in de kurucusu ve sahibi olan Bezos, 2013 yılında The Washington Post gazetesini satın almıştı.