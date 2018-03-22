Arçelik’ten 1,4 milyon hanenin ihtiyacı kadar su tasarrufu

Arçelik A.Ş., son 6 yılda işletmelerindeki su verimliği çalışmalarıyla 1 milyon 400 bin hanenin günlük tüketimine eş değer su tasarrufu sağladı.22 Mart Dünya Su Günü’nde konuşan Arçelik A.Ş. CEO’su Hakan Bulgurlu, “Gezegenimizin geleceği için suyun her damlası değerli. Bugün 2,1 milyar insanın evlerinde güvenli içme suyuna erişimleri yok. Biz küresel bir şirket olmanın sorumluluğuyla sürdürülebilirliği değer zincirimizin her halkasına entegre ediyor, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde çevre dostu ürünlerin yaygınlaştırılmasını sağlıyoruz” dedi.

Arçelik A.Ş., 2011-2017 yılları arasında yurt içi işletmelerinde gerçekleştirdiği su verimliliği çalışmalarıyla 1.120.000 m3 su tasarrufu sağladı. 1,4 milyon hanenin günlük su tüketimine eşdeğer suyu tasarruf etti.

Arçelik A.Ş. CEO'su Hakan Bulgurlu, “Gezegenimizin geleceği için suyun her damlası değerli. Bugün 2,1 milyar insanın evlerinde güvenli içme suyuna erişimleri yok. Biz küresel bir şirket olmanın sorumluluğuyla sürdürülebilirliği değer zincirimizin her halkasına entegre ediyor, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde çevre dostu ürünlerin yaygınlaştırılmasını sağlıyoruz. Sadece Türkiye'de tüm hanelerdeki çamaşır ve bulaşık makineleri en verimli ürünlerimiz ile değiştirildiğinde yaklaşık 150 milyon m3 su tasarruf edilecek. Buna ek olarak elde bulaşık yıkama yerine en verimli ürünlerimizin kullanılmasıyla tasarruf miktarı yılda 500 milyon metreküpe ulaşıyor. Bir başka bir deyişle 1,5 milyondan fazla hanenin yıllık tüketimine eş değer suyu tasarruf etmek mümkün oluyor. Günlük hayatlarımızda alacağımız basit önlemlerle fark yaratabiliriz” dedi.

Arçelik A.Ş.'nin su verimliliği konusundaki başarılarına dikkat çeken Bulgurlu şöyle konuştu:

“21'inci yüzyılda yaşadığımız su sorununun kökeninde çevreye verilen zarar ve yine bunun bir sonucu olan küresel ısınma yatıyor. Biz su kıtlığıyla mücadele konusunda da dünyada lider şirketler arasında yer alıyoruz. 2017 yılında, dünyanın en önemli ve en yaygın çevre girişimlerinden biri olan Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) hem iklim hem de su programında A Listesi'ne girerek, dünyada bu başarıyı elde eden 25 şirket arasına girdik.

CDP'nin 2017 Raporuna göre su sorunuyla mücadele için 91 ülkeden şirketler, 1.000 fazla projeyle 23.4 milyar Dolar yatırım sözü verdi. Ancak BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşabilmek için hükümetlerin ve şirketlerin 6.4 trilyon Dolar yatırım yapması gerekiyor. Biz de Arçelik A.Ş. olarak bu bilinçle ekosistemin korunması için hem Türkiye'de hem de dünyada yatırım yapmaya ve örnek şirket olmaya devam edeceğiz”.