Arimpeks Alüminyum, çoğunluk hisselerini Montana Group’a sattı

Ambalaj üreticisi Arimpeks Alüminyum, çoğunluk hisselerini İsviçre merkezli Montana Group şirketine sattı.

Alüminyum ambalaj üreticisi Arimpeks Alüminyum, çoğunluk hisselerini İsviçre merkezli Montana Group şirketlerinden esnek ambalaj üreticisi Aluflexpack Group’a sattı.

Satın alma işleminde Arimpeks hissedarlarının münhasır finansal danışmanlığını üstlenen Ventura Partners tarafından yapılan açıklamada, işlemin büyüklüğüne ilişkin bir bilgi yer almadı.

Açıklamaya göre gıda ve ilaç sektörlerine hizmet veren Arimpeks’in yıllık 2,500 ton üretim kapasitesi bulunurken; 2012’de İsviçre merkezli Montana Group tarafından satın alınan Aluflexpack ise Hırvatistan, Polonya, Fransa ve İsviçre’de toplam altı üretim tesisine sahip.

REUTERS