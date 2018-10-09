Asgari Ücret 2.000 TL olsun

Asgari ücretlinin maaşı günden güne erirken, sendikalar 1.603 TL olan asgari ücretin aralık ayında 2 bin TL’ye çıkarılması gerektiğini açıkladı.

Asgari ücret ile çalışanlar, aralık ayında belli olacak 2019 yılı zamlarını merakla bekliyor. Sendikalar, 2018 yılı için brüt 2 bin 209 lira, net bin 603 lira olan asgari ücretin, 2019 yılı için en az 2 bin liraya çıkarılmasını istiyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay geçen günlerde, “Buradan imkanı olan patronlara, işverenlere sesleniyorum. Asgari ücretliyi 2 bin liraya çekin” talebini yinelerken, işverenler de ayda 100 lira olan asgari ücret desteğinin 2019 yılında da sürmesini bekliyor.

AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde endüstri ilişkileri, emek tarihi ve çalışma hukuku üzerine çalışmalar yürüten Doç. Dr. Aziz Çelik'e göre 2018 asgari ücreti TL'nin değer kaybından önce bile dört kişilik bir ailenin açlık sınırının altındaydı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) ayrı ayrı yaptığı hesaplamalara göre Ağustos 2018 itibarıyla dört kişilik bir ailenin aç kalmamak için bin 800, yoksulluk yaşamamak içinse 6 bin TL kazanması gerekiyor.

2018'de asgari ücrette yaşanan erimenin yüksek olduğunu söyleyen Çelik, bu nedenle asgari ücrete yıl sonunda enflasyondan düşük zam beklemediğini belirtti. Çelik, “Asgari ücretin alım gücü enflasyon karşısında ciddi oranda gerilemiştir. Asgari ücret 2018 yılında yüzde 14 oranında artırılmıştı. 2018 yılsonu enflasyon yüzde 20-25 bandında beklenmektedir. Bu durum asgari ücretin en az 10 puan gerilemesi anlamına gelmektedir. Ayrıca 2018 yılı büyüme oranlarının da asgari ücrete yansıtılmamış olduğu düşünülecek olursa asgari ücretteki göreli kaybın çok daha yüksek olduğu görülecektir” dedi.

Türk-İş Danışmanı Enis Bağdadioğlu ise asgari ücretli işçilerin bütçesinde ortalama aylık 700 lira açık oluştuğunu, faizdeki artışla birlikte borçlanma maliyetinin de arttığını, bunun işçileri çifte kıskaç altına aldığını kaydetti. Bağdadioğlu, şöyle konuştu:

ŞİRKETLER NASIL ÖDEYECEK

“Talebimiz asgari ücretin bir an önce 2 bin liraya çıkarılması, komisyonun asgari ücret zammı pazarlığını 2 bin TL üzerinden yapması. Son 15 yılda asgari ücrete yalnızca iki kez yüzde 20'nin üzerinde zam yapıldığı da dikkate alınınca, çok sayıda şirketin konkordato ilan ettiği, iflas ettiği veya üretime ara verdiği bir dönemde şirketler böyle bir zammı ödeyecek gücü bulabilir mi?”

Türkiye, Avrupa'da sonlarda yer alıyor

TL'nin değer kaybıyla Türkiye asgari ücrette Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin gerisinde kaldı. Uzun yıllar üzerinde yer aldığımız Polonya ve Macaristan da Türkiye'yi solladı. İrlanda 1613 Euro, Hollanda 1578 Euro, Belçika 1562 Euro, Almanya 1498 Euro, Fransa 1498 Euro ile AB ülkeleri arasında ilk 5 sırada yer alıyor. BBC Türkçe'nin haberine göre AB üyeleri arasında Bulgaristan 260 Euro ile listenin en alt sırasında bulunuyor. Romanya, Macaristan, Hırvatistan ve Estonya Bulgaristan'ın hemen üzerinde yer alıyor. Türkiye AB üyesi olsaydı 225 Euro ile bu sıralamanın en altında yer bulacaktı.