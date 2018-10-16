Askere gidenler hangi telefonu alacak?

Akıllı telefonların kışlaya girmesi yasak. Vatandaş eski kapaklı, tuşlu telefonu birliğine sokabiliyor. Sirkeci Doğubank'ta 'akılsız' telefonları getiren bir esnaf satışların durgun olmasından şikayetçi. Telefonların şarjı 5 gün gidiyor. Fiyatı 150 TL-250 TL arasında değişiyor.

Sadece giriş çıkış sırasında değil, askerlik sürecinin farklı dönemlerinde yapılan aramalar sırasında da cep telefonu seçimi askerler için sorun haline dönüşebiliyor. Akıllı telefonların üsler tarafından yakalanması halinde askerler hem telefonunda olabiliyor hem de fiyatı sebebiyle telefonun başına gelebileceklerden dolayı endişe yaşayabiliyorlar. Bu nedenle tüm bu endişeleri yaşamamak adına askere gidecek olan vatandaşlar ‘akılsız’ diye tabir edebileceğimiz telefonları alıyor.

ALAN ÇOK YOK

Belirli mağazalarda satılan uygun telefonlar en ucuzu 150 TL’den başlıyor. Doğubank’ta telefon satışı yapan Tolga G. sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Sadece bu dönemlerde alıcısı oluyor. Onun haricinde yaşlılar falan almaya geliyor. Ayrıca şu an satışı da çok yok. Biz olur diye bekledik ama gelip alan kimse yok.” dedi.

10 GÜNLÜK PİL ÖMRÜ VAR

Akılsız telefon olarak da bilinen Askercell telefonları 5 güne varan uzun pil ömürleri, küçük boyutları ve uygun fiyat seçenekleri ile dikkat çekiyor. Özellikle askerlik görevlerini yerine getirenler tarafından tercih edilen bu telefonlar 150 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor..

İşte Doğubank’taki Askercell telefonları: