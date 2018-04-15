Bağkur emeklilik hesaplama! E Devlet 4B emeklilik sorgulama ekranı

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan esnaf, sanatkar, tüccar, sanayici ve serbest meslek erbabının bağlı bulunduğu BAĞ-KUR, 5510 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte artık (4B) olarak adlandırıldı. Emeklilik hesabı yapmanın en zor olduğu kurumların başında gelir BAĞ-KUR. Çünkü giriş yılına ve diğer koşullara göre emeklilik yaşı çok fazla değişkenlik göstermektedir. Şimdi size Bağkur emeklilik hesaplama nasıl yapılır? Kısaca anlatmaya çalışalım...

Bağkur emeklilik hesaplama, 4B adı altında çalışanların ilk günden itibaren ve hizmet süresince ödenen prim gün sayısına göre yapılır. Emeklilik hesaplamalarında BAĞ-KUR’lu vatandaşların doğum yılı ve prim ödemeye başladıkları tarih baz alınarak ve bu süre içerisinde ödenen prim gün sayısı emeklilik hesaplamasında önemlidir.

E DEVLET’TEN BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA İŞLEMİ

BAĞ-KUR’dan normal şartlarda emekli olabileceğiniz tarihi e devlet sistemi aracılığı ile kolayca öğrenebilirsiniz. Eğer e devlet şifreniz yoksa en yakın PTT şubesinden temin edebilirsiniz. Bağkur ne zaman emekli olabilirim sorgulamasını e devlet sistemi ile yapabilmek için lütfen aşağıdaki aşamaları takip ediniz;

www.turkiye.gov.tr adresinden T.C. numaranız ve edevlet şifreniz ile sisteme giriş yapın.

– E Hizmetler

– Sosyal Güvenlik Kurumu,

– Ortak (4a/4b/4c Hizmetler) menüsünün altında yer alan Normal – Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim menüsünü tıklayın.

– Açılan ekranda BAĞ-KUR’dan emeklilik şartlarınızı hesaplamak için 4B’yi seçerek sorgula butonuna basmanız gerekir.

– Böylece BAĞ-KUR ne zaman emekli olabilirim e devlet sorgulamasını tamamlamış oluyorsunuz.

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SGK ÜZERİNDEN EMEKLİLİK HESAPLAMA SORGUSU NASIL YAPILIR?

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK)'nun oluşturduğu emeklilik hesaplama sistemi ile de BAĞ-KUR’dan ne zaman emekli olabileceğinizi kendiniz hesaplayabilirsiniz. Bunun için de uygulama ekranını(https://uyg.sgk.gov.tr/EMEKTARWEB/hakKazanma.do) açtıktan sonra emeklilik hesabı için aşağıdaki aşamaları takip ediniz;

– Programda öncelikle yaştan emekli olmak için kısmi ya da tam emeklilik hesabı için tam seçeneği işaretlenir ve doğum tarihi girilir.

– Maluliyet durumu yok ise (HAYIR) seçeneği var ise (EVET) seçeneği işaretlenir. Maluliyet EVET işaretlendiğinde karşınıza maluliyet derecenizi seçme seçenekleri çıkar. Burada iş gücü kayıp oranınızı gösteren aralığı seçmeniz gerekmektedir.

– Hiç Bağ-Kur tescili bulunmayanların sadece yurt dışı borçlanmasıyla emekli olmak istiyorum seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir.

– Tüm bu girişler yapıldıktan sonra karşınıza gelen ekrandan hizmet ekle seçeneği tıklanır. Orada öncelikle Bağ-Kur hizmeti ve daha sonra diğer sandıklarda geçen hizmetler(SSK, Emekli Sandığı, Yurt dışı borçlanmalar vs) girilir.

– Son olarak KAYDET butonu tuşlanır ve emeklilik hesapla tıklanır. Bağ-Kur'dan emekli olacağınız tarih karşınıza çıkar ve böylelikle emekli olacağınız tarihi öğrenmiş olursunuz.