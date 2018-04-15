Bağkur emeklilik hesaplama! E Devlet 4B emeklilik sorgulama ekranı

Bağkur emeklilik hesaplama, 4B adı altında çalışanların ilk günden itibaren ve hizmet süresince ödenen prim gün sayısına göre yapılır. Emeklilik hesaplamalarında BAĞ-KUR’lu vatandaşların doğum yılı ve prim ödemeye başladıkları tarih baz alınarak ve bu süre içerisinde ödenen prim gün sayısı emeklilik hesaplamasında önemlidir.
E DEVLET’TEN BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA İŞLEMİ
BAĞ-KUR’dan normal şartlarda emekli olabileceğiniz tarihi e devlet sistemi aracılığı ile kolayca öğrenebilirsiniz. Eğer e devlet şifreniz yoksa en yakın PTT şubesinden temin edebilirsiniz. Bağkur ne zaman emekli olabilirim sorgulamasını e devlet sistemi ile yapabilmek için lütfen aşağıdaki aşamaları takip ediniz;
www.turkiye.gov.tr adresinden T.C. numaranız ve edevlet şifreniz ile sisteme giriş yapın.
– E Hizmetler
– Sosyal Güvenlik Kurumu,
– Ortak (4a/4b/4c Hizmetler) menüsünün altında yer alan Normal – Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim menüsünü tıklayın.
– Açılan ekranda BAĞ-KUR’dan emeklilik şartlarınızı hesaplamak için 4B’yi seçerek sorgula butonuna basmanız gerekir.
– Böylece BAĞ-KUR ne zaman emekli olabilirim e devlet sorgulamasını tamamlamış oluyorsunuz.
SGK ÜZERİNDEN EMEKLİLİK HESAPLAMA SORGUSU NASIL YAPILIR?
Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK)'nun oluşturduğu emeklilik hesaplama sistemi ile de BAĞ-KUR’dan ne zaman emekli olabileceğinizi kendiniz hesaplayabilirsiniz. Bunun için de uygulama ekranını(https://uyg.sgk.gov.tr/EMEKTARWEB/hakKazanma.do) açtıktan sonra emeklilik hesabı için aşağıdaki aşamaları takip ediniz;
– Programda öncelikle yaştan emekli olmak için kısmi ya da tam emeklilik hesabı için tam seçeneği işaretlenir ve doğum tarihi girilir.
– Maluliyet durumu yok ise (HAYIR) seçeneği var ise (EVET) seçeneği işaretlenir. Maluliyet EVET işaretlendiğinde karşınıza maluliyet derecenizi seçme seçenekleri çıkar. Burada iş gücü kayıp oranınızı gösteren aralığı seçmeniz gerekmektedir.
– Hiç Bağ-Kur tescili bulunmayanların sadece yurt dışı borçlanmasıyla emekli olmak istiyorum seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir.
– Tüm bu girişler yapıldıktan sonra karşınıza gelen ekrandan hizmet ekle seçeneği tıklanır. Orada öncelikle Bağ-Kur hizmeti ve daha sonra diğer sandıklarda geçen hizmetler(SSK, Emekli Sandığı, Yurt dışı borçlanmalar vs) girilir.
– Son olarak KAYDET butonu tuşlanır ve emeklilik hesapla tıklanır. Bağ-Kur'dan emekli olacağınız tarih karşınıza çıkar ve böylelikle emekli olacağınız tarihi öğrenmiş olursunuz.