Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan soğan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde yükselen soğan fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan,"Asla taviz yok. Patates, soğan stokçuları, sebze meyve stokçuları bedelini ödeyecekler." dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise stokçularla mücadele ettiklerini belirterek Polatlı'da yapılan denetimlerde 50 bin tondan fazla soğanın depolandığını belirlediklerini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD tarafından düzenlenen “22. Uluslararası İş Forumu”na katıldı. Bakan Albayrak burada yaptığı açıklamada soğan fiyatlarını değerlendirdi. Fırsatçılığa ve stokçuluğa izin vermeyeceklerini belirten Bakan Albayrak, Polatlı’da depolanmış vaziyette 50 bin tondan fazla soğan bulunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, “Depo baskınlarında nasıl stoklar yaptıklarını görüyoruz. Buralarda asla taviz yok. Öyle patates, soğan stokçuluğu, öbür tarafta birçok sebze, meyvede bu tür stoklar yapmanın bedelini ödeyecekler” dedi.

Yapısal adımları atarken fırsatçılarla, stokçularla mücadeleyi de en üst seviyede sürdüreceklerini belirten Bakan Albayrak, “Sadece son bir iki günde Polatlı’da yaşanan bu denetimlerde çıkan netice, arkadaşlar, 24 deponun sadece üçünde satış yapıldığını tespit ettiler. Bu 24 depoda bakıyorsunuz 50 bin tondan fazla soğan depolanmış satılmıyor. Yapılan incelemeler ve görüşmeler sadece Polatlı coğrafyasında 200 bin ton soğanın ‘fiyatlar yükselir’ beklentisiyle depolarda tutulduğunu tespit ediyorlar. Bugün yine bir denetim devam ediyor. Bu manada fırsatçılığa ve stokçuluğa asla izin vermeyeceğiz. Bakanlığımız koordinasyonunda başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere tüm ilgili kurumlarımız bu aktif denetimleri artırarak sahaya basmaya devam edecek. Gerek ihbarlar, gerek bilgilendirmeden yapılan denetimlerle bu süreci çok sıkı bir şekilde takip edeceğiz” şeklinde konuştu.

10 TL OLABİLİR

Toptancıların soğan fiyatlarındaki artış beklentisi, bu hafta pazar tezgahlarına yansırken, soğanın fiyatı, yüzde 100 artışla 2,5 liradan 5 liraya çıktı. Pazarcı esnafı, soğanın kilosunun yılbaşına kadar 10 lirayı bulacağını öne sürdü.

DHA