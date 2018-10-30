Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’un atkısı çakma mı?

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un 2200 liralık Louis Vuitton atkısı gündem oldu.
Bakan Yardımcısı Ersoy, “Kariyerimde 2200 liralık bırakın atkı almayı takım elbisem bile olmamıştır. Marka takıntısı içinde hiç olmadım. Mütevazı bir hayat çizgimiz vardır” dedi.
Bu açıklama akıllara atkının ‘çakma’ mı olduğunu getirdi.
Türkiye taklit ürünler pazarında dünyanın sayılı ülkelerinden biri.
Dünya Gümrük Örgütü'nün 2015 yılında yayımladığı bir rapora göre Türkiye'deki çakma ürün pazarı 10.8 milyar dolara ulaştı.
Türkiye sahte ürün imalatında maalesef önemli bir merkez. Zabıta ekipleri zaman zaman buraya baskın yapıyor.
Çarşıda bir dönem Michael Kors, Louis Vuitton marka çantalar imal ediliyordu. İsviçreli ünlü saat markalarının taklit ürünleri de yer alıyordu.
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