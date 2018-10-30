Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’un atkısı çakma mı?

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy mütevazı bir hayat çizgisi olduğunu 2200 liralık atkı almadığını söyledi. Akıllara atkının çakma olduğu ihtimali geldi. Dünya Gümrük Örgütü'nün raporuna göre Türkiye'deki çakma ürün pazarının büyüklüğü 10.8 milyar dolara çıktı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un 2200 liralık Louis Vuitton atkısı gündem oldu. Bakan Yardımcısı Ersoy, “Kariyerimde 2200 liralık bırakın atkı almayı takım elbisem bile olmamıştır. Marka takıntısı içinde hiç olmadım. Mütevazı bir hayat çizgimiz vardır” dedi. Bu açıklama akıllara atkının ‘çakma’ mı olduğunu getirdi. DGÖ: ÇAKMA ÜRÜN PAZARI BÜYÜKLÜĞÜ 10.8 MİLYAR DOLAR Türkiye taklit ürünler pazarında dünyanın sayılı ülkelerinden biri. Dünya Gümrük Örgütü'nün 2015 yılında yayımladığı bir rapora göre Türkiye'deki çakma ürün pazarı 10.8 milyar dolara ulaştı. Türkiye sahte ürün imalatında maalesef önemli bir merkez. Zabıta ekipleri zaman zaman buraya baskın yapıyor. Çarşıda bir dönem Michael Kors, Louis Vuitton marka çantalar imal ediliyordu. İsviçreli ünlü saat markalarının taklit ürünleri de yer alıyordu. NE OLMUŞTU? İki askerimizin donarak şehit olduğu bölgeyi helikopter ile inceleyen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un lüks kaşkolu sosyal medyanın gündemine oturdu. Louis Vuitton marka saf kaşmirden kaşkolun piyasa fiyatı 2200 TL. İLGİLİ HABER Çakma ürün yapana 3 yıl hapis İLGİLİ HABER Bakan yardımcısından 'atkı' açıklaması

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