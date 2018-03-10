Baran: “Kredi derecelendirme kuruluşları moralimizi bozmuyor”

İngiltere Başbakanı Theresa May’in liderliğini yaptığı Muhafazakar Parti’nin üyesi olan bir grup milletvekili ve İngiltere’de yerleşik Türk iş adamları, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret etti.

Heyete Ankara ekonomisi ve Ankara Ticaret Odası'nın çalışmaları hakkında bilgi veren ATO Başkanı Baran, önemli bir sanayi şehri olan Ankara'nın özellikle havacılık ve savunma sanayinin Türkiye'deki önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Ankara için önemli ticaret alanlarından birinin de medikal sanayi olduğunu hatırlatan Baran, Başkent'in sağlık turizminin merkezi olma yolunda ilerlediğini kaydetti. Zor bir coğrafyada yer alan Türkiye'nin bölgesinde demokrasi ile yönetilen en önemli ve en büyük ülke olduğuna dikkati çeken Baran, “Zaman zaman hasmane tavırlarla da karşı karşıya kalıyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminden 5 gün sonra Standart and Poor's kredi notumuzu düşürdü. Kredi derecelendirme kuruluşlarının amacı ekonomideki durumu değerlendirmek olmalı ama görünen o ki siyaseti merkeze alıyorlar” dedi.

“KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI MORALİMİZİ BOZMUYOR”

Kredi derecelendirme kuruluşlarının not düşürmesine karşın Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini vurgulayan Baran, “Hükümetimiz reel sektörü destekleyici uygulamalar hayata geçiriyor ve bunun karşılığını ekonomide görüyoruz. Türkiye 2017 yılını önemli bir büyüme rakamıyla sonlandıracak. Sıkıntılarla dolu coğrafyaya rağmen Türkiye ekonomik ve siyasi açıdan güvenli bir ülke olarak varlığını sürdürüyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının ekonomik ölçekten yoksun kararları moralimizi bozmuyor. Aksine, azmimizi kamçılıyor” diye konuştu.

“GİDECEK DAHA ÇOK YOLUMUZ VAR”

İngiltere ve Türkiye'nin dünyanın iki önemli ülkesi olduğunu belirten Baran, “Yaklaşık 16 milyar dolarlık ticaret hacmimiz var. Ancak 16 milyar dolar gerçek potansiyelimizi yansıtmıyor. Türkiye ile İngiltere'nin gidebilecek daha çok yolu var. Ticaretimizi geliştirmek için hep beraber, el ele vererek çalışabiliriz” ifadelerini kullandı.

Baran, Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) sonrası Türkiye ile İngiltere arasındaki ticarette hangi sektörlerin ön plana çıkabileceğine ilişkin bir soru üzerine, havacılık ve savunma sanayini işaret etti. ATO üyelerinin İngiltere vizesi konusunda sıkıntı yaşadıklarını anlatan Baran, İngiltere ile ticarette yaşadıkları sorunları da tespit edip İngiliz milletvekillerine ileteceğini söyledi. Ankara ekonomisine ilişkin sorular yönelten İngiliz milletvekilleri, kabulünden dolayı ATO Başkanı Baran'a teşekkür ettiler. İngiliz milletvekillerine MÜSİAD İngiltere Başkanı Nuri Bulgurcu, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Keskinbıçak, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Birleşik Krallık Bölge Başkanı Erdal Yetimova ve Genel Sekreter Bülent Bilgi de eşlik etti.

İHA